Sensacyjne rozstrzygnięcia w Roland Garros. Będzie nowa mistrzyni?

W sobotnim meczu 3. rundy niespodziewanie odpadła broniąca tytułu Coco Gauff. Rozstawiona z numerem czwartym Amerykanka przegrała z reprezentującą Austrię Anastasią Potapovą (nr 28.) 6:4, 6:7 (1-7), 4:6.

ZOBACZ TAKŻE: Tyle Chwalińska zarobiła na Roland Garros! Ta kwota robi wrażenie

Już w pierwszej rundzie z turniejem pożegnała się Barbora Krejcikova. Czeszka, która we French Open zwyciężyła w 2021 roku, przegrała z Amerykanką Hailey Baptiste (nr 26.) 7:6 (9-7), 6:7 (6-8), 2:6.

W drugiej rundzie w jej ślady poszła Jelena Ostapenko (nr 29.). Łotyszka w Paryżu zwyciężyła w 2017 roku, ale w obecnej edycji przegrała z Magdą Linette 2:6, 6:2, 2:6.

Rozstawiona z numerem trzecim Świątek w stolicy Francji najlepsza była w 2020 roku i w latach 2022-24. W poprzedniej edycji odpadła w półfinale. W niedzielę w 1/8 finału zagra z Ukrainką Martą Kostiuk (nr 15.).

BS, PAP