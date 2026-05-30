Sensacyjne rozstrzygnięcia w Roland Garros. Będzie nowa mistrzyni?
Po siedmiu dniach rywalizacji w tegorocznym French Open jedyną tenisistką, która ma na koncie triumf na kortach Rolanda Garrosa pozostała Iga Świątek. To oznacza, że albo Paryż będzie miał nową mistrzynię, albo po raz piąty zostanie nią Polka.
W sobotnim meczu 3. rundy niespodziewanie odpadła broniąca tytułu Coco Gauff. Rozstawiona z numerem czwartym Amerykanka przegrała z reprezentującą Austrię Anastasią Potapovą (nr 28.) 6:4, 6:7 (1-7), 4:6.
ZOBACZ TAKŻE: Tyle Chwalińska zarobiła na Roland Garros! Ta kwota robi wrażenie
Już w pierwszej rundzie z turniejem pożegnała się Barbora Krejcikova. Czeszka, która we French Open zwyciężyła w 2021 roku, przegrała z Amerykanką Hailey Baptiste (nr 26.) 7:6 (9-7), 6:7 (6-8), 2:6.
W drugiej rundzie w jej ślady poszła Jelena Ostapenko (nr 29.). Łotyszka w Paryżu zwyciężyła w 2017 roku, ale w obecnej edycji przegrała z Magdą Linette 2:6, 6:2, 2:6.
Rozstawiona z numerem trzecim Świątek w stolicy Francji najlepsza była w 2020 roku i w latach 2022-24. W poprzedniej edycji odpadła w półfinale. W niedzielę w 1/8 finału zagra z Ukrainką Martą Kostiuk (nr 15.).Przejdź na Polsatsport.pl