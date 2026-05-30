Świetne wieści dla Świątek! Chodzi o ranking WTA

Porażka tenisistki ze Stanów Zjednoczonych jest tym bardziej szokująca, że w zeszłym roku sięgnęła po triumf na kortach Rolanda Garrosa. Gauff przed tym turniejem zajmowała czwarte miejsce w rankingu WTA, podczas gdy jej rywalka dopiero 30. lokatę. Co ciekawe, Austriaczka ma patent na wyżej notowaną przeciwniczkę, ponieważ było to jej trzecie zwycięstwo z rzędu!

Gauff musi liczyć się z poważnymi reperkusjami spowodowanymi przedwczesnym odpadnięciem z French Open. W najnowszym notowaniu rankingu osunie się z czwartego na szóste miejsce. Przed nią znajdą się rodaczki, czyli Amanda Anisimova oraz Jessica Pegula.

Z kolei Świątek już teraz wie, że na pewno utrzyma trzecie miejsce po paryskich zmaganiach. Polka nadal jest w grze o piąty tytuł na Roland Garros, więc niewykluczone, że awansuje na drugą pozycję. A to dlatego, że wiceliderka Jelena Rybakina odpadła sensacyjnie w pierwszej rundzie.

Świątek może opuścić Paryż z dorobkiem 8493 punktów. To pozwoli wyprzedzić Kazaszkę o 356 "oczek".

Liderką rankingu pozostanie Aryna Sabalenka, która również jest w grze o zwycięstwo w stolicy Francji. Białorusinka wyprzedza Świątek o ponad dwa tysiące punktów.

