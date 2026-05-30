Ukrainka podchodzi z respektem do Świątek. "Chciałabym..."

O pochodzącej z Kijowa Marcie Kostiuk po raz pierwszy zrobiło się głośno, gdy w 2017 roku jako 15-latka triumfowała w Australian Open juniorek, a rok później dotarła do 3. rundy rywalizacji seniorek w Melbourne. Później miała udane pojedyncze występy, ale też zmagała się z problemami natury psychicznej.

ZOBACZ TAKŻE: Koniec Roland Garros dla polskiej tenisistki! Mimo prowadzenia w setach

- Przez wiele lat żyłam w stanie, w którym wszyscy oczekiwali ode mnie świetnych wyników, a ja nie byłam w stanie temu podołać. To było dla mnie jak przekleństwo i doprowadziło do długiej i bolesnej depresji - zwierzyła się w Madrycie na początku maja.

Dopiero w tym roku na dobre wdarła się do światowej czołówki i awansowała na 15. miejsce w rankingu WTA. Jak przyznała, taki postęp był możliwy głównie dlatego, że wreszcie pozbyła się balastu w postaci oczekiwań, jakie przyniósł bardzo szybki sukces.

- W końcu się od tego uwolniłam. Droga była bardzo długa, ale chyba mogę być z siebie dumna - wspomniała.

23-latka do Paryża przyjechała po serii 11 wygranych meczów, co przełożyło się na zwycięstwa w turniejach w Rouen i przede wszystkim Madrycie, gdzie grała cała elita. Dobrą passę kontynuuje na kortach im. Rolanda Garrosa i pozostaje w tym sezonie niepokonana na "cegle", ale do Świątek podchodzi z odpowiednim respektem.

- Chciałabym być faworytką w tym meczu, ale na razie tak nie jest. To przecież wciąż czterokrotna triumfatorka tego turnieju, a ja z nią do tej pory trzy razy przegrałam - zauważyła Kostiuk.

Ostatnie wyniki to także efekt pracy, jaką od trzech lat wykonuje pod okiem polskiej trenerki Sandry Zaniewskiej, która wyzwoliła w niej również ukraińskiego ducha. Głęboko poruszona rosyjską inwazją, Kostiuk często wypowiadała się na temat sytuacji w swoim kraju i konsekwencji konfliktu, także dla świata tenisa. Zawodniczka cały czas odmawia podania ręki rosyjskim lub białoruskim przeciwniczkom, jak miało to miejsce po zwycięstwie w Madrycie, gdzie w finale uporała się z Mirrą Andriejewą.

- Przeżywam cały czas tę wojnę, ale jednocześnie pogodziłam się z faktem, że tour o niej zapomniał. Zawsze staram się robić, co w mojej mocy, aby przypominać ludziom, co się dzieje w Ukrainie, o horrorze codziennego życia ludzi, którzy tam mieszkają - podkreśliła.

W pierwszej rundzie Roland Garros wygrała z urodzoną w Rosji Hiszpanką Oksaną Selekhmetevą 6:2, 6:3, ale oceniła, że był to jeden z najtrudniejszych meczów w życiu ze względu na okoliczności mu towarzyszące.

- To działo się zaledwie kilka godzin po tym, jak rosyjski pocisk wylądował ledwie 100 metrów od domu mojej matki. Wchodząc na kort nie wiedziałam, czy będę w stanie się skoncentrować, opanować emocje - przyznała Kostiuk.

- Rano miałam mdłości na samą myśl, że gdyby pocisk trafił 100 metrów dalej, nie miałabym już ani matki, ani siostry - zakończyła.

PAP