Czy Iga Świątek sprawi sobie urodzinowy prezent? Ważny mecz Polki na Roland Garros

W niedzielę, w dniu swoich 25. urodzin Iga Świątek zmierzy się z ukraińską tenisistką Martą Kostiuk w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Spotkanie na korcie centralnym rozpocznie się o godzinie 11.00.

Świątek i Kostiuk, której trenerką jest Sandra Zaniewska, zmierzą się po raz czwarty. Na razie we wszystkich meczach górą była Polka.

 

Raszynianka cztery razy wygrała French Open - w 2020 roku oraz w latach 2022-24. Kostiuk na razie wyrównała swoje najlepsze osiągnięcie w Paryżu. W 1/8 finału była też pięć lat temu, a z imprezy wyeliminowała ją... Świątek.

 

Ukrainka może się pochwalić serią 15 zwycięskich meczów. Wygrała poprzedzające French Open turnieje na kortach ziemnych w Rouen i Madrycie. 

