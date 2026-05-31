Świątek i Kostiuk, której trenerką jest Sandra Zaniewska, zmierzą się po raz czwarty. Na razie we wszystkich meczach górą była Polka.

Raszynianka cztery razy wygrała French Open - w 2020 roku oraz w latach 2022-24. Kostiuk na razie wyrównała swoje najlepsze osiągnięcie w Paryżu. W 1/8 finału była też pięć lat temu, a z imprezy wyeliminowała ją... Świątek.

Ukrainka może się pochwalić serią 15 zwycięskich meczów. Wygrała poprzedzające French Open turnieje na kortach ziemnych w Rouen i Madrycie.

Mecz Iga Świątek - Marta Kostiuk zostanie rozegrany w niedzielę 31 maja. Początek pojedynku o godzinie 11:00.

PAP