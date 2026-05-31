Iga Świątek znowu obchodzi urodziny w Paryżu. "Przeżyłam już dużo w sporcie"

Z jednej strony 25 lat to rzeczywiście niewiele, ale z drugiej Świątek w Paryżu, wliczając czasy juniorskie, startuje już po raz 11. Zapytana przez Polską Agencję Prasową, na ile doświadczenie jej pomaga, zadumała się i stwierdziła, że ma ono dobre i złe strony.

- Przy braku doświadczenia przeciwniczki nie wiedzą, jak z tobą grać. Nie ma się presji, że teraz trzeba wygrywać - zaczęła.

Choć stwierdziła, że wraz z doświadczeniem presja i oczekiwania rosną, to ma ono również niezaprzeczalne zalety.

- Przeżyłam już dużo w sporcie. Jeśli coś mnie spotyka, to mogę skorzystać ze sposobów, które wykorzystałam wcześniej, albo z czegoś, czego się nauczyłam - zwróciła uwagę.

- W zeszłym roku towarzyszyło mi uczucie, że mam już tyle wspomnień ze wszystkich turniejów, że wcale nie czułam się jakbym miała 24 lata, ale w tym roku na szczęście czuję się bardziej świeżo. Ważne jest, abym pamiętała, że wciąż jestem młoda, mimo że wszyscy od dawna oglądają mnie na kortach - dodała.

Pełnoletność świętowała przy okazji debiutu w głównej drabince French Open. Urodzin sobie nie zepsuła, wygrywając mecze drugiej i trzeciej rundy, które wypadały dzień przed i dzień po nich.

Z powodu pandemii wyjątkowy był rok 2020. Wówczas French Open, pierwszy wygrany przez Świątek, odbył się jesienią.

Natomiast w 2021 w dzień urodzin musiała rozegrać mecz. W pierwszej rundzie wygrała ze swoją przyjaciółką, Słowenką Kają Juvan. W 2022, 2023 i 2025 znów urodziny wypadały w dni wolne. Natomiast 31 maja 2024 pokonała Czeszkę Marie Bouzkovą w trzeciej rundzie.

Teraz również czeka ją rywalizacja. W 1/8 finału, już o godzinie 11.00 na korcie centralnym, zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk.

PAP