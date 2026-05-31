Iga Świątek znowu obchodzi urodziny w Paryżu. "Przeżyłam już dużo w sporcie"
Od 2016 roku niemal wszystkie urodziny Iga Świątek obchodzi w Paryżu, a to za sprawą udziału w wielkoszlemowym French Open. W niedzielę polska tenisistka, która w stolicy Francji walczy o piąty w karierze tytuł, kończy 25 lat. - Ważne jest, abym pamiętała, że wciąż jestem młoda - powiedziała.
Z jednej strony 25 lat to rzeczywiście niewiele, ale z drugiej Świątek w Paryżu, wliczając czasy juniorskie, startuje już po raz 11. Zapytana przez Polską Agencję Prasową, na ile doświadczenie jej pomaga, zadumała się i stwierdziła, że ma ono dobre i złe strony.
- Przy braku doświadczenia przeciwniczki nie wiedzą, jak z tobą grać. Nie ma się presji, że teraz trzeba wygrywać - zaczęła.
Choć stwierdziła, że wraz z doświadczeniem presja i oczekiwania rosną, to ma ono również niezaprzeczalne zalety.
- Przeżyłam już dużo w sporcie. Jeśli coś mnie spotyka, to mogę skorzystać ze sposobów, które wykorzystałam wcześniej, albo z czegoś, czego się nauczyłam - zwróciła uwagę.
- W zeszłym roku towarzyszyło mi uczucie, że mam już tyle wspomnień ze wszystkich turniejów, że wcale nie czułam się jakbym miała 24 lata, ale w tym roku na szczęście czuję się bardziej świeżo. Ważne jest, abym pamiętała, że wciąż jestem młoda, mimo że wszyscy od dawna oglądają mnie na kortach - dodała.
Pełnoletność świętowała przy okazji debiutu w głównej drabince French Open. Urodzin sobie nie zepsuła, wygrywając mecze drugiej i trzeciej rundy, które wypadały dzień przed i dzień po nich.
Z powodu pandemii wyjątkowy był rok 2020. Wówczas French Open, pierwszy wygrany przez Świątek, odbył się jesienią.
Natomiast w 2021 w dzień urodzin musiała rozegrać mecz. W pierwszej rundzie wygrała ze swoją przyjaciółką, Słowenką Kają Juvan. W 2022, 2023 i 2025 znów urodziny wypadały w dni wolne. Natomiast 31 maja 2024 pokonała Czeszkę Marie Bouzkovą w trzeciej rundzie.
W 1/8 finału, już o godzinie 11.00 na korcie centralnym, zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk.