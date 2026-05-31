Ile Iga Świątek zarobiła na Roland Garros? Kwota robi wrażenie
Za nami mecz Igi Świątek w czwartej rundzie tegorocznej edycji Roland Garros. Raszynianka na tym etapie pożegnała się z rywalizacją. Ile polska tenisistka zarobiła za udział w wielkoszlemowym turnieju?
W niedzielę 31 maja Iga Świątek rozegrała swój kolejny mecz podczas Roland Garros. Naprzeciwko sześciokrotnej triumfatorki turniejów wielkoszlemowych stanęła Marta Kostiuk. Po dwóch zaciętych setach pochodząca z Raszyna zawodniczka musiała uznać wyższość swojej oponentki.
Wielu kibiców zastanawia się, ile za swoje dotychczasowe występy na kortach w Paryżu zarobiła Świątek. Miejsce w czwartej rundzie turnieju zagwarantowało jej 285 000 euro (ok. 1 205 000 złotych). Ćwierćfinał byłby kolejnym zastrzykiem gotówki. Zawodniczki i zawodnicy, którzy znajdą się na tym etapie French Open już mogą cieszyć się z nagrody wynoszącej 470 000 euro (ok. 1 988 800 złotych).
Przypomnijmy, że w tym roku triumfatorzy Roland Garros otrzymają rekordowe wynagrodzenie. Zarówno w singlu kobiet, jak i mężczyzn główna nagroda pieniężna wynosi 2 800 000 euro (ok. 11 848 000 złotych).