Porażka Igi Świątek. Jak to wpłynęło na ranking WTA?

W niedzielę Iga Świątek przegrała w czwartej rundzie tegorocznej edycji turnieju Roland Garros. Polka po dwóch setach musiała uznać wyższość Marty Kostiuk.

Jak ta porażka wpłynie na sytuację najlepszej polskiej tenisistki, jeżeli chodzi o ranking WTA? Raszynianka w najnowszej aktualizacji ogólnoświatowego zestawienia nadal będzie trzecia, a na jej koncie będzie widnieć 6733 punktów. Druga pozostanie Jelena Rybakina (8143), która również pożegnała się już z grą na paryskich kortach. Fotel liderki wciąż należy do Aryny Sabalenki, która jeszcze rywalizuje na French Open. Białorusinka do tej pory uzbierała 8900 "oczek".

Dobra informacja jest taka, że Świątek w najbliższej aktualizacji rankingu na pewno nie starci swojej pozycji. Wszystkie zawodniczki, które mogłyby jej zagrozić, czyli Jessica Pegula, Amanda Anisimowa i Coco Gauff już nie mają szans na triumf nad Sekwaną.

