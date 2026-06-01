Świątek robi sobie przerwę po porażce na French Open

Świątek była jedyną zawodniczką w czwartej rundzie tegorocznego Rolanda Garrosa, która miała już na koncie triumf w tym turnieju. Wielu podejrzewało, że 24-latka jest w stanie już piąty raz cieszyć się z wygranej w Paryżu, ale na jej przeszkodzie stanęła Kostiuk.

Była liderka rankingu WTA musi zatem odłożyć plany na zwycięstwo we Francji na kolejny rok. Na razie, co sama zasugerowała w mediach społecznościowych, potrzebuje trochę odpoczynku.

"Dzisiejszy mecz był wymagający. Męczyłam się, żeby utrzymać mój poziom. Nigdy nie jest łatwo opuszczać kort wiedząc, że można spisać się lepiej. Jednak rozumiem, że takie momenty są częścią drogi i być może potrzeba czasu, aby poprawić się w pewnych elementach. Jak zawsze jestem zdeterminowana, aby iść do przodu. Biorę sobie trochę wolnego w najbliższych kilku dniach i skupiam się na kolejnej części sezonu. Dziękuje wam za wsparcie i do zobaczenia niebawem" - przekazała.

Świątek wciąż ma szansę zakończyć ten rok z wielkoszlemowym zwycięstwem. Wielki krokami zbliża się Wimbledon, natomiast w sierpniu rozegrany zostanie US Open. Oba turnieje padły już łupem Polki.

