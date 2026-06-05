Kiedy kolejny turniej Igi Świątek? Gdzie zagra Świątek?
Iga Świątek nie nawiązała do swoich poprzednich sukcesów na Roland Garros. Tegoroczną edycję zakończyła na etapie czwartej rundy. Kiedy kolejny turniej Igi Świątek? Gdzie zagra Świątek?
Iga Świątek ma w swoim dorobku sześć tytułów wielkoszlemowych, w tym aż cztery wywalczone na Roland Garros. W tym roku Polka nie nawiązała jednak do tamtych sukcesów. Odpadła w czwartej rundzie po porażce z Ukrainką Martą Kostiuk.
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Świątek zakończyła tym samym okres gry na nawierzchni ziemnej. Teraz przeniesie się na korty trawiaste. Jej kolejnym i zarazem pierwszym występem na zielonym dywanie będzie turniej rangi WTA 500 w Bad Homburgu.
W przeszłości Świątek brała już udział w niemieckich zawodach. Rok temu dotarła tam nawet do finału, lecz musiała uznać wyższość Amerykanki Jessiki Peguli.
Zmagania w Bad Homburgu były jednak świetnym przygotowaniem pod Wimbledon. W Londynie Świątek była bezkonkurencyjna i sięgnęła po historyczny tytuł, pokonując w decydującym meczu 6:0, 6:0 Amandę Anisimovą ze Stanów Zjednoczonych.
Kiedy kolejny turniej Igi Świątek? Gdzie zagra Świątek?
Kiedy kolejny turniej Igi Świątek? Gdzie zagra Świątek? Kolejnym turniejem Igi Świątek będzie impreza rangi WTA 500 w Bad Homburgu. Potrwa ona w dniach 21-27 czerwca.Przejdź na Polsatsport.pl