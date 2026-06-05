Iga Świątek ma w swoim dorobku sześć tytułów wielkoszlemowych, w tym aż cztery wywalczone na Roland Garros. W tym roku Polka nie nawiązała jednak do tamtych sukcesów. Odpadła w czwartej rundzie po porażce z Ukrainką Martą Kostiuk.

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Świątek zakończyła tym samym okres gry na nawierzchni ziemnej. Teraz przeniesie się na korty trawiaste. Jej kolejnym i zarazem pierwszym występem na zielonym dywanie będzie turniej rangi WTA 500 w Bad Homburgu.

W przeszłości Świątek brała już udział w niemieckich zawodach. Rok temu dotarła tam nawet do finału, lecz musiała uznać wyższość Amerykanki Jessiki Peguli.

Zmagania w Bad Homburgu były jednak świetnym przygotowaniem pod Wimbledon. W Londynie Świątek była bezkonkurencyjna i sięgnęła po historyczny tytuł, pokonując w decydującym meczu 6:0, 6:0 Amandę Anisimovą ze Stanów Zjednoczonych.

Kiedy kolejny turniej Igi Świątek? Gdzie zagra Świątek?

Kiedy kolejny turniej Igi Świątek? Gdzie zagra Świątek? Kolejnym turniejem Igi Świątek będzie impreza rangi WTA 500 w Bad Homburgu. Potrwa ona w dniach 21-27 czerwca.

jc, Polsat Sport