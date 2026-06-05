Poprowadził Igę Świątek do wielkich tytułów. Teraz stoi za sukcesem Mai Chwalińskiej

Iga Świątek

Maja Chwalińska jest o krok od pierwszego w swojej karierze tytułu wielkoszlemowego. Od zwycięstwa w Roland Garros dzieli ją już tylko jedna wygrana. W sztabie rewelacji paryskiego turnieju znajduje się członek teamu... Igi Świątek.

Dwie tenisistki na korcie ziemnym podczas meczu.
fot. PAP/EPA
Maja Chwalińska i Iga Świątek

Maja Chwalińska pisze historię na kortach Roland Garros. Polka jest już w finale paryskiego Wielkiego Szlema. O tytuł powalczy z turniejową "8" - Rosjanką Mirrą Andriejewą.

 

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Główną architektką tego sukcesem jest oczywiście sama Chwalińska. Za nią stoi jednak cały sztab, w którym znajduje się człowiek odpowiedzialny również za... Igę Świątek.

 

Mowa o Macieju Ryszczuku. Współpracuje on z obiema tenisistkami. Jest trenerem przygotowania fizycznego oraz motorycznego. Był w sztabie Świątek, kiedy ta sięgała po swoje największe tytuły.

 

Finał Roland Garros między Chwalińską a Andriejewą już w sobotę 6 czerwca. Panie wyjdą na kort nie przed godziną 15:00.

jc, Polsat Sport
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