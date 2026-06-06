Świątek zareagowała na sukces Chwalińskiej! Tak skomentowała finał Roland Garros
Maja Chwalińska została wicemistrzynią Roland Garros 2026. Po finale, w którym Polka musiała uznać wyższość Rosjanki Mirry Andriejewej, głos w tej sprawie zabrała przyjaciółka polskiej tenisistki, Iga Świątek.
Przypomnijmy - Chwalińska osiągnęła największy sukces w karierze, jako kwalifikantka sensacyjnie dochodząc do finału French Open 2026. W decydującym meczu Polka przegrała z Andriejewą w dwóch setach. Dla Rosjanki to pierwszy wielkoszlemowy triumf w karierze.
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Zaraz po meczu głos w tej sprawie zabrała Świątek, która prywatnie przyjaźni się z Chwalińską.
"Gratulacje, Majson. Piękny turniej!" - napisała na swoim instagramowym profilu czterokrotna triumfatorka French Open.
Nie jest tajemnicą, że obie zawodniczki przyjaźnią się od dziecka. Są rówieśniczkami - z rocznika 2001.
Pierwotnie rywalizowały wspólnie w turniejach juniorskich. W 2015 roku zostały mistrzyniami Europy w swojej kategorii wiekowej, natomiast dwa lata później dotarły do finału juniorskiego Australian Open.
Podczas tegorocznej edycji Roland Garros tenisistka z Raszyna zakończyła zmagania na czwartej rundzie, przegrywając z Ukrainką Martą Kostiuk.Przejdź na Polsatsport.pl