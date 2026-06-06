Świątek zareagowała na sukces Chwalińskiej! Tak skomentowała finał Roland Garros

Iga Świątek

Maja Chwalińska została wicemistrzynią Roland Garros 2026. Po finale, w którym Polka musiała uznać wyższość Rosjanki Mirry Andriejewej, głos w tej sprawie zabrała przyjaciółka polskiej tenisistki, Iga Świątek.

Dwie młode zawodniczki tenisa, Maja Chwalińska i Iga Świątek, siedzą obok siebie, patrząc w tym samym kierunku.
fot. Polsat Sport
Iga Świątek pogratulowała Mai Chwalińskiej sukcesu na French Open.

Przypomnijmy - Chwalińska osiągnęła największy sukces w karierze, jako kwalifikantka sensacyjnie dochodząc do finału French Open 2026. W decydującym meczu Polka przegrała z Andriejewą w dwóch setach. Dla Rosjanki to pierwszy wielkoszlemowy triumf w karierze.

 

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Zaraz po meczu głos w tej sprawie zabrała Świątek, która prywatnie przyjaźni się z Chwalińską.

 

"Gratulacje, Majson. Piękny turniej!" - napisała na swoim instagramowym profilu czterokrotna triumfatorka French Open.

 

Gratulacje dla Mai Chwalińskiej za piękny turniej

Nie jest tajemnicą, że obie zawodniczki przyjaźnią się od dziecka. Są rówieśniczkami - z rocznika 2001. 

 

Pierwotnie rywalizowały wspólnie w turniejach juniorskich. W 2015 roku zostały mistrzyniami Europy w swojej kategorii wiekowej, natomiast dwa lata później dotarły do finału juniorskiego Australian Open.

 

 

Podczas tegorocznej edycji Roland Garros tenisistka z Raszyna zakończyła zmagania na czwartej rundzie, przegrywając z Ukrainką Martą Kostiuk.

BS, Polsat Sport
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IGA ŚWIĄTEKMAJA CHWALIŃSKAROLAND GARROSTENIS
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