Świątek zareagowała na sukces Chwalińskiej! Tak skomentowała finał Roland Garros

Przypomnijmy - Chwalińska osiągnęła największy sukces w karierze, jako kwalifikantka sensacyjnie dochodząc do finału French Open 2026. W decydującym meczu Polka przegrała z Andriejewą w dwóch setach. Dla Rosjanki to pierwszy wielkoszlemowy triumf w karierze.

ZOBACZ TAKŻE: Zwrócili uwagę na tatuaż Chwalińskiej. "Zostawię to dla siebie"

Zaraz po meczu głos w tej sprawie zabrała Świątek, która prywatnie przyjaźni się z Chwalińską.

"Gratulacje, Majson. Piękny turniej!" - napisała na swoim instagramowym profilu czterokrotna triumfatorka French Open.

Nie jest tajemnicą, że obie zawodniczki przyjaźnią się od dziecka. Są rówieśniczkami - z rocznika 2001.

Pierwotnie rywalizowały wspólnie w turniejach juniorskich. W 2015 roku zostały mistrzyniami Europy w swojej kategorii wiekowej, natomiast dwa lata później dotarły do finału juniorskiego Australian Open.

Podczas tegorocznej edycji Roland Garros tenisistka z Raszyna zakończyła zmagania na czwartej rundzie, przegrywając z Ukrainką Martą Kostiuk.

BS, Polsat Sport