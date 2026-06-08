Chwalińska dostała pytanie o Świątek. Oto, co odpowiedziała

Maja Chwalińska przegrała w sobotnim finale Roland Garros z Mirrą Andriejewą 3:6, 2:6. Mimo porażki może być z siebie dumna, gdyż dokonała czegoś wielkiego. Nie dość, że rozegrała łącznie w Paryżu dziesięć spotkań, to po drodze do finału pokonała m.in. Qinwen Zheng czy Dianę Sznajder.

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Polka wróciła w poniedziałek do kraju, gdzie na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie przywitał ją tłum widzów. Kilka godzin później wzięła udział w specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Nagle poruszony został temat Igi Świątek, która od wielu lat jest jej przyjaciółką.

- Czy byłyście w kontakcie podczas turnieju? Czy jej rady miały przełożenie na twoją postawę na korcie - zapytał jeden z dziennikarzy.

- Nie - odpowiedziała. - To znaczy w trakcie oraz po turnieju otrzymałam od Igi gratulacje i miłe słowa. To było wszystko - wyjaśniła Chwalińska.

Świątek powróci do rywalizacji podczas turnieju WTA 500 w Bad Homburgu. Chwalińska wyznała, że nie wie, kiedy wróci na kort, gdyż czekają ją teraz wakacje.