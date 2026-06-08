Nagła zmiana ws. Świątek. Teraz będzie znacznie trudniej

Organizatorzy turnieju jeszcze pod koniec maja informowali, że Świątek potwierdziła udział w Bad Homburgu. To właśnie Polka miała być najwyżej rozstawioną zawodniczką, a prócz niej na liście znalazły się takie tenisistki jak Elina Switolina, Mirra Andriejewa, Naomi Osaka czy Iva Jovic.

ZOBACZ TAKŻE: Chwalińska dostała pytanie o Świątek. Oto, co odpowiedziała

W poniedziałek doszło jednak do zmiany. Na udział w turnieju zdecydowała się Jelena Rybakina. Reprezentantka Kazachstanu to światowy numer 2, co oznacza, że to ona będzie najwyżej rozstawiona w Bad Homburgu.

W zeszłym roku Świątek doszła do finału tego turnieju, ulegając dopiero Jessice Peguli 4:6, 5:7.

Polsat Sport