Świątek i Chwalińska w czołówce! Ile zarobiły Polki w tym roku?

Za nami połowa tenisowego sezonu 2026. Wiele tenisistek zarobiło już w tym roku krocie. A kto najwięcej? Mirra Andriejewa. Rosjanka, która triumfowała ostatnio w Roland Garros, podniosła z kortu dotychczas 5 mln 393 tys. 301 dolarów.

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Podium uzupełniają odpowiednio liderka rankingu WTA Aryna Sabalenka oraz zwyciężczyni Australian Open 2026 Jelena Rybakina. Białorusinka zarobiła 4 mln 615 tys. 986 dol. a Kazaszka - 4 mln 361 tys. 140 dol.



Gdzie na liście znajdują się Polki? W czołowej "10" mamy jedną z nich. Mowa o ósmej Idze Świątek. Konto Raszynianki dotąd w 2026 zasilił 1 mln 980 tys. 214 dol. Finalistka Roland Garros Maja Chwalińska, mimo 13. pozycji, traci do Świątek niewiele. Przy jej nazwisku widnieje kwota 1 mln 747 tys. 849 dol.



Kolejne wielkie pieniądze na zawodniczki czekać będą już podczas Wimbledonu. Wielkoszlemowa rywalizacja na kortach trawiastych w Londynie rozpocznie się już 29 czerwca.



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