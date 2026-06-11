Tyle może zarobić Iga Świątek za Wimbledon! Astronomiczne kwoty

Zwycięzcy w grze pojedynczej otrzymają po 3,6 mln funtów (4,17 mln euro). W zeszłym roku było to dokładnie trzy miliony w brytyjskiej walucie.

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Premie pierwszej rundzie singla wynoszą 80 tys. funtów (wzrost o 21 procent), podczas gdy łączna pula nagród w kwalifikacjach to 6,2 mln funtów (wzrost o 25 procent). W deblu kobiet i mężczyzn oraz mikście do zawodników trafi o 10 procent więcej pieniędzy niż 12 miesięcy temu.

Czołowi tenisiści od pewnego czasu domagają się większego udziału w przychodach z turniejów wielkoszlemowych. Przed niedawnym French Open liderka rankingu WTA, Białorusinka Aryna Sabalenka, wezwała nawet do bojkotu, jeśli ich żądania nie zostaną spełnione.

Ostatecznie tenisiści zdecydowali się na symboliczny protest - przed imprezą w Paryżu gracze z pierwszej dziesiątki światowej listy skrócili spotkania z dziennikarzami do 15 minut.

Wimbledon, rozgrywany na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Clubu, rozpocznie się 29 czerwca. Tytułów będą bronić Włoch Jannik Sinner i Iga Świątek.

Transmisje z Wimbledonu na sportowych antenach Polsatu oraz online na Polsat Box Go.

KP, PAP