Tyle może zarobić Iga Świątek za Wimbledon! Astronomiczne kwoty

Iga Świątek

Pula nagród wielkoszlemowego turnieju tenisowego Wimbledon wzrośnie w porównaniu z ubiegłym rokiem o 20 procent, do 64,2 mln funtów - poinformowała Deborah Jevans, szefowa organizującego imprezę All England Clubu.

Dwie tenisistki w strojach sportowych prezentują puchary po turnieju.
fot. PAP/EPA
Iga Świątek i Amanda Anisimova

Zwycięzcy w grze pojedynczej otrzymają po 3,6 mln funtów (4,17 mln euro). W zeszłym roku było to dokładnie trzy miliony w brytyjskiej walucie.

 

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Premie pierwszej rundzie singla wynoszą 80 tys. funtów (wzrost o 21 procent), podczas gdy łączna pula nagród w kwalifikacjach to 6,2 mln funtów (wzrost o 25 procent). W deblu kobiet i mężczyzn oraz mikście do zawodników trafi o 10 procent więcej pieniędzy niż 12 miesięcy temu.

 

Czołowi tenisiści od pewnego czasu domagają się większego udziału w przychodach z turniejów wielkoszlemowych. Przed niedawnym French Open liderka rankingu WTA, Białorusinka Aryna Sabalenka, wezwała nawet do bojkotu, jeśli ich żądania nie zostaną spełnione.

 

Ostatecznie tenisiści zdecydowali się na symboliczny protest - przed imprezą w Paryżu gracze z pierwszej dziesiątki światowej listy skrócili spotkania z dziennikarzami do 15 minut.

 

Wimbledon, rozgrywany na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Clubu, rozpocznie się 29 czerwca. Tytułów będą bronić Włoch Jannik Sinner i Iga Świątek.

 

Transmisje z Wimbledonu na sportowych antenach Polsatu oraz online na Polsat Box Go. 

KP, PAP
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