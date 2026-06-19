Co za wieści dla Igi Świątek! Znów będzie numerem jeden

Iga Świątek

Jelena Rybakina wycofała się z rywalizacji w turnieju WTA 500 w Bad Homburg. Kazachska tenisistka zmaga się z urazem biodra. Wobec jej rezygnacji, najwyżej rozstawioną zawodniczką w całych zmaganiach będzie Iga Świątek.

Zdjęcie przedstawia dwie tenisistki, z których jedna jest szerzej widoczna i uśmiechnięta, a druga ukazana w mniejszym, owalnym kadrze.
fot. PAP/EPA
Iga Świątek będzie najwyżej rozstawiona w turnieju w Bad Homburg po wycofaniu Rybakiny

27-latka, która obecnie jest wiceliderką światowych list, miała być w Niemczech rozstawiona z "jedynką". Z "dwójką" występować miała Iga Świątek. Od dłuższego czasu wiadomo, że w rywalizacji zabraknie Aryny Sabalenki. 

 

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Jak się okazuje, Rybakiny w Bad Homburg również nie będzie. Tenisistka zmaga się bowiem z urazem. 

 

"Niestety, muszę zrezygnować z gry w Bad Homburg z powodu pewnego dyskomfortu w prawym biodrze. Muszę skonsultować to z moim zespołem medycznym i poddać to dalszej diagnozie, zanim podejmę decyzję co do kolejnych kroków. Dziękuję za zrozumienie i wsparcie" - poinformowała Kazaszka.

 

Wobec tego najwyżej rozstawioną zawodniczką będzie Świątek. Co ciekawe, kilka dni wcześniej Polka została już ogłoszona "jedynką", jednak do udziału w zawodach zgłosiła się... Rybakina. 

 

Rok temu Świątek dotarła do finału niemieckiego turnieju. W nim musiała uznać wyższość Jessiki Peguli (4:6, 5:7).

 

Rywalizacja w Bad Homburg potrwa w dniach 20-27 czerwca. 

KP, Polsat Sport
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IGA ŚWIĄTEKJELENA RYBAKINATENISTURNIEJE ATP I WTA
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