Co za wieści dla Igi Świątek! Znów będzie numerem jeden
Jelena Rybakina wycofała się z rywalizacji w turnieju WTA 500 w Bad Homburg. Kazachska tenisistka zmaga się z urazem biodra. Wobec jej rezygnacji, najwyżej rozstawioną zawodniczką w całych zmaganiach będzie Iga Świątek.
27-latka, która obecnie jest wiceliderką światowych list, miała być w Niemczech rozstawiona z "jedynką". Z "dwójką" występować miała Iga Świątek. Od dłuższego czasu wiadomo, że w rywalizacji zabraknie Aryny Sabalenki.
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Jak się okazuje, Rybakiny w Bad Homburg również nie będzie. Tenisistka zmaga się bowiem z urazem.
"Niestety, muszę zrezygnować z gry w Bad Homburg z powodu pewnego dyskomfortu w prawym biodrze. Muszę skonsultować to z moim zespołem medycznym i poddać to dalszej diagnozie, zanim podejmę decyzję co do kolejnych kroków. Dziękuję za zrozumienie i wsparcie" - poinformowała Kazaszka.
Wobec tego najwyżej rozstawioną zawodniczką będzie Świątek. Co ciekawe, kilka dni wcześniej Polka została już ogłoszona "jedynką", jednak do udziału w zawodach zgłosiła się... Rybakina.
Rok temu Świątek dotarła do finału niemieckiego turnieju. W nim musiała uznać wyższość Jessiki Peguli (4:6, 5:7).
Rywalizacja w Bad Homburg potrwa w dniach 20-27 czerwca.Przejdź na Polsatsport.pl