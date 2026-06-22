Jest nowy ranking WTA! Co z pozycją Igi Świątek?
Magda Linette zanotowała spadek z 48. na 58. miejsce w światowym rankingu tenisistek. Iga Świątek nadal zajmuje trzecią pozycję, a liderką jest wciąż Białorusinka Aryna Sabalenka.
Wśród Polek wyżej od Linette klasyfikowana jest finalistka French Open Maja Chwalińska, która zachowała 21. pozycję, a także Magdalena Fręch, która zanotowała nieznaczny awans z 45. na 43. miejsce.
ZOBACZ TAKŻE: Wszystko już jasne! Świątek i Chwalińska rozstawione na Wimbledonie
W czołowej dziesiątce rankingu zaszła jedna zmiana. Na 10. pozycję, najwyższą w karierze, awansowała Czeszka Linda Noskova, zwyciężczyni turnieju WTA 500 w Berlinie.
W rankingu The Race, obejmującym wyłącznie tegoroczne wyniki i na podstawie którego wyłonionych zostanie osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals, Świątek z dorobkiem 1823 pkt jest nadal sklasyfikowana na 11. pozycji, a Chwalińska ma 1454 i zajmuje 16. miejsce. Prowadzenie zachowała Rosjanka Mirra Andriejewa - 4928.
Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 22 czerwca 2026:
1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 9090 pkt
2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) 8143
3. (3) Iga Świątek (Polska) 6733
4. (4) Jessica Pegula (USA) 6380
5. (5) Mirra Andriejewa (Rosja) 5751
6. (6) Amanda Anisimova (USA) 5523
7. (7) Coco Gauff (USA) 4879
8. (8) Elina Switolina (Ukraina) 4423
9. (9) Victoria Mboko (Kanada) 3670
10. (13) Linda Noskova (Czechy) 3489
...
21. (21) Maja Chwalińska (Polska) 1996
43. (45) Magdalena Fręch (Polska) 1208
58. (48) Magda Linette (Polska) 1051
121. (120) Katarzyna Kawa (Polska) 635
167. (166) Linda Klimovicova (Polska) 460