Jest nowy ranking WTA! Co z pozycją Igi Świątek?

Wśród Polek wyżej od Linette klasyfikowana jest finalistka French Open Maja Chwalińska, która zachowała 21. pozycję, a także Magdalena Fręch, która zanotowała nieznaczny awans z 45. na 43. miejsce.

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W czołowej dziesiątce rankingu zaszła jedna zmiana. Na 10. pozycję, najwyższą w karierze, awansowała Czeszka Linda Noskova, zwyciężczyni turnieju WTA 500 w Berlinie.

W rankingu The Race, obejmującym wyłącznie tegoroczne wyniki i na podstawie którego wyłonionych zostanie osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals, Świątek z dorobkiem 1823 pkt jest nadal sklasyfikowana na 11. pozycji, a Chwalińska ma 1454 i zajmuje 16. miejsce. Prowadzenie zachowała Rosjanka Mirra Andriejewa - 4928.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 22 czerwca 2026:

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 9090 pkt

2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) 8143

3. (3) Iga Świątek (Polska) 6733

4. (4) Jessica Pegula (USA) 6380

5. (5) Mirra Andriejewa (Rosja) 5751

6. (6) Amanda Anisimova (USA) 5523

7. (7) Coco Gauff (USA) 4879

8. (8) Elina Switolina (Ukraina) 4423

9. (9) Victoria Mboko (Kanada) 3670

10. (13) Linda Noskova (Czechy) 3489

...

21. (21) Maja Chwalińska (Polska) 1996

43. (45) Magdalena Fręch (Polska) 1208

58. (48) Magda Linette (Polska) 1051

121. (120) Katarzyna Kawa (Polska) 635

167. (166) Linda Klimovicova (Polska) 460

KP, PAP