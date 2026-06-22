Najgorsza pozycja w rankingu od lat? Czarne chmury nad Igą Świątek!

Do poprzedniego sezonu niewiele dobrego można było powiedzieć o grze Świątek na trawie. Zeszłoroczny Wimbledon zmienił jednak wszystko. To właśnie ten niezwykle prestiżowy turniej stał się pierwszym w karierze Raszynianki wygranym na tej nawierzchni. I to w jakim stylu! Przypomnijmy, że Polka 12 lipca 2025 roku rozbiła Amandę Anisimovą 6:0, 6:0.

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Ten rezultat będzie miał teraz swoje skutki. Świątek za swój triumf zainkasowała bowiem aż 2000 punktów do rankingu WTA. Teraz będzie musiała ich bronić. Oznacza to, że na poprawę pozycji w światowym notowaniu nie ma szans, może ją tylko utrzymać bądź stracić. A o to drugie będzie zdecydowanie "łatwiej".

25-latkę wyprzedzają Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, ale tuż za jej plecami czają się Jessica Pegula i Mirra Andriejewa. I to właśnie one mają największą okazję do wyprzedzenia Polki.

Kiepski wynik na Wimbledonie, przy dobrych rezultatach rywalek z czołówki, mógłby nawet oznaczać spadek Świątek w okolice 10. miejsca. Byłaby to najgorsza pozycja Raszynianki od wielu lat.

Prócz Świątek, w Wimbledonie wezmą udział Maja Chwalińska, Magda Linette, Magdalena Fręch oraz Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. W kwalifikacjach zawalczą Linda Klimovicova i Katarzyna Kawa.

Transmisje wybranych meczów kwalifikacji oraz głównej drabinki Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

KP, Polsat Sport