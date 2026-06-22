Wszystko już jasne! Świątek i Chwalińska rozstawione na Wimbledonie

Czas na kolejny wielkoszlemowy turniej tenisowy. Po niesamowitych emocjach w Roland Garros 2026, czas na najbardziej prestiżowe zawody, a więc Wimbledon. Rywalizacja przenosi się na korty trawiaste.

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W poniedziałek poznaliśmy nazwiska tenisistek i tenisistów, którzy w Londynie wystąpią jako rozstawieni. Wśród 32 najlepszych zawodniczek znalazły się Iga Świątek (3.) oraz Maja Chwalińska (20.). Prócz nich w rywalizacji kobiet pojawią się także Magda Linette oraz Magdalena Fręch.

U mężczyzn Polaków w rozstawieniach zabrakło. Nie znaczy to jednak, że nie wystąpią oni w całym turnieju. Kamil Majchrzak oraz Hubert Hurkacz mają zapewniony udział w tych prestiżowych zawodach.

Wimbledon - zawodniczki rozstawione w turnieju:

1. Aryna Sabalenka

2. Jelena Rybakina

3. Iga Świątek

4. Jessica Pegula

5. Mirra Andriejewa

6. Amanda Anisimova

7. Coco Gauff

8. Elina Svitolina

9. Linda Noskova

10. Karolina Muchova

11. Belinda Bencic

12. Marta Kostiuk

13. Jasmine Paolini

14. Naomi Osaka

15. Diana Sznajder

16. Iva Jovic

17. Sorana Cirstea

18. Jekaterina Alexandrova

19. Anna Kalinska

20. Maja Chwalińska

21. Marie Bouzkova

22. Leylah Fernandez

23. Emma Navarro

24. Clara Tauson

25. Elise Mertens

26. Madison Keys

27. Anastasia Potapova

28. Ann Li

29. Alexandra Eala

30. Emma Raducanu

31. Donna Vekic

32. Katerina Siniakova

Wimbledon - zawodnicy rozstawieni w turnieju:

1. Jannik Sinner

2. Alexander Zverev

3. Felix Auger-Aliassime

4. Ben Shelton

5. Alex De Minaur

6. Taylor Fritz

7. Novak Djokovic

8. Daniił Miedwiediew

9. Flavio Cobolli

10. Alexander Bublik

11. Casper Ruud

12. Andriej Rublow

13. Jiri Lehecka

14. Luciano Darderi

15. Jakub Mensik

16. Learner Tien

17. Frances Tiafoe

18. Francisco Cerundolo

19. Karen Chaczanow

20. Arthur Fils

21. Tommy Paul

22. Alejandro Davidovich Fokina

23. Rafael Jodar

24. Joao Fonseca

25. Arthur Rinderknech

26. Cameron Norrie

27. Ugo Humbert

28. Brandon Nakashima

29. Tomas Etcheverry

30. Alejandro Tabilo

31. Ignacio Buse

32. Matteo Arnaldi

Mistrzowskiego tytułu na kortach Wimbledonu broni Iga Świątek. Rok temu Polka pokonała w finale Amandę Anisimovą, wygrywając decydujący mecz... bez straty gema. U panów z kolei triumfował Jannik Sinner, który ograł Carlosa Alcaraza 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

KP, Polsat Sport