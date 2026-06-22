Wszystko już jasne! Świątek i Chwalińska rozstawione na Wimbledonie
To już oficjalne! Poznaliśmy tenisistki i tenisistów, którzy będą rozstawieni podczas tegorocznego Wimbledonu. Wśród pań na uprzywilejowanych pozycjach znalazły się Iga Świątek i Maja Chwalińska. Rozgrywki główne w najbardziej prestiżowym turnieju świata rozpoczną się 29 czerwca.
Czas na kolejny wielkoszlemowy turniej tenisowy. Po niesamowitych emocjach w Roland Garros 2026, czas na najbardziej prestiżowe zawody, a więc Wimbledon. Rywalizacja przenosi się na korty trawiaste.
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W poniedziałek poznaliśmy nazwiska tenisistek i tenisistów, którzy w Londynie wystąpią jako rozstawieni. Wśród 32 najlepszych zawodniczek znalazły się Iga Świątek (3.) oraz Maja Chwalińska (20.). Prócz nich w rywalizacji kobiet pojawią się także Magda Linette oraz Magdalena Fręch.
U mężczyzn Polaków w rozstawieniach zabrakło. Nie znaczy to jednak, że nie wystąpią oni w całym turnieju. Kamil Majchrzak oraz Hubert Hurkacz mają zapewniony udział w tych prestiżowych zawodach.
Wimbledon - zawodniczki rozstawione w turnieju:
1. Aryna Sabalenka
2. Jelena Rybakina
3. Iga Świątek
4. Jessica Pegula
5. Mirra Andriejewa
6. Amanda Anisimova
7. Coco Gauff
8. Elina Svitolina
9. Linda Noskova
10. Karolina Muchova
11. Belinda Bencic
12. Marta Kostiuk
13. Jasmine Paolini
14. Naomi Osaka
15. Diana Sznajder
16. Iva Jovic
17. Sorana Cirstea
18. Jekaterina Alexandrova
19. Anna Kalinska
20. Maja Chwalińska
21. Marie Bouzkova
22. Leylah Fernandez
23. Emma Navarro
24. Clara Tauson
25. Elise Mertens
26. Madison Keys
27. Anastasia Potapova
28. Ann Li
29. Alexandra Eala
30. Emma Raducanu
31. Donna Vekic
32. Katerina Siniakova
Wimbledon - zawodnicy rozstawieni w turnieju:
1. Jannik Sinner
2. Alexander Zverev
3. Felix Auger-Aliassime
4. Ben Shelton
5. Alex De Minaur
6. Taylor Fritz
7. Novak Djokovic
8. Daniił Miedwiediew
9. Flavio Cobolli
10. Alexander Bublik
11. Casper Ruud
12. Andriej Rublow
13. Jiri Lehecka
14. Luciano Darderi
15. Jakub Mensik
16. Learner Tien
17. Frances Tiafoe
18. Francisco Cerundolo
19. Karen Chaczanow
20. Arthur Fils
21. Tommy Paul
22. Alejandro Davidovich Fokina
23. Rafael Jodar
24. Joao Fonseca
25. Arthur Rinderknech
26. Cameron Norrie
27. Ugo Humbert
28. Brandon Nakashima
29. Tomas Etcheverry
30. Alejandro Tabilo
31. Ignacio Buse
32. Matteo Arnaldi
Mistrzowskiego tytułu na kortach Wimbledonu broni Iga Świątek. Rok temu Polka pokonała w finale Amandę Anisimovą, wygrywając decydujący mecz... bez straty gema. U panów z kolei triumfował Jannik Sinner, który ograł Carlosa Alcaraza 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
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