Iga Świątek - Emma Navarro. Kiedy mecz? O której godzinie?

Trzecia w światowym rankingu Świątek w turnieju rozstawiona jest z numerem pierwszym, bo z powodu problemów z biodrem wycofała się Kazaszka Jelena Rybakina. Ubiegłoroczna finalistka tej imprezy, która później triumfowała w wielkoszlemowym Wimbledonie, w pierwszej rundzie miała tzw. wolny los.

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Jej pierwszą rywalką będzie notowana na 24. miejscu na liście WTA Navarro, która po słabszej pierwszej połowie roku w maju wróciła na wysoki poziom. Znakomitą formę prezentuje na trawie, w zeszłym tygodniu dotarła do finału turnieju WTA 250 w Nottingham.

Polka ma z Amerykanką bilans 2-1, jednak ich ostatnie spotkanie w 1/8 finału turnieju w Pekinie w zeszłym roku padło łupem Navarro, która trzeciego seta tego pojedynku wygrała... 6:0.

Ze światowej czołówki na start w Bad Homburg zdecydowały się też: triumfatorka French Open Rosjanka Mirra Andriejewa (2.), Ukrainka Elina Switolina (3.) i Czeszka Karolina Muchova (4.).

W pierwszej rundzie odpadła Magdalena Fręch, która przegrała z rozstawioną z numerem szóstym Japonką Naomi Osaką 4:6, 1:6.

Świątek - Navarro. Kiedy mecz? O której godzinie?

Jak na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie rozegrany mecz Świątek - Navarro. Gdy tylko organizatorzy podadzą taką informację, przekażemy ją w tekście.

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Turniej WTA Bad Homburg jest ostatnim etapem przygotowań do Wimbledonu. Transmisje wybranych meczów kwalifikacji oraz głównej drabinki Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

BS, PAP