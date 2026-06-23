Czas na ostatni etap przygotowań do Wimbledonu. Przypomnijmy - Świątek broni mistrzowskiego trofeum w tym wielkoszlemowym turnieju. Rok temu w wielkim finale pewnie pokonała Amandę Anisimovą, ogrywając Amerykankę... bez straty gema.

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Świątek przed Wimbledonem weźmie udział w turnieju WTA Bad Homburg. Jej pierwszą rywalką będzie Amerykanka Emma Navarro, która w pierwszej rundzie pokonała Niemkę Evę Lys.

W ostatnim bezpośrednim meczu Świątek przegrała z Navarro. W 1/8 finału zeszłorocznego turnieju w Pekinie górą była Amerykanka, wygrywając trzeciego seta do zera. Wcześniejsze dwa starcia padły łupem tenisistki z Raszyna.

Jak będzie tym razem?

Iga Świątek - Emma Navarro. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Świątek - Navarro poznamy zaraz po zakończeniu meczu. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Navarro w Bad Homburg, poinformujemy po ostatniej akcji spotkania.

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Turniej WTA Bad Homburg jest ostatnim etapem przygotowań do Wimbledonu. Transmisje wybranych meczów kwalifikacji oraz głównej drabinki Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

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