WTA Bad Homburg: Iga Świątek - Emma Navarro. Relacja live i wynik na żywo

Trwa ostatni etap przygotowań do Wimbledonu. Świątek broni mistrzowskiego trofeum w tym wielkoszlemowym turnieju. Rok temu w finale pewnie pokonała Amandę Anisimovą, ogrywając Amerykankę bez straty gema.

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Świątek przed Wimbledonem bierze udział w turnieju WTA Bad Homburg. Jej premierową rywalką jest Amerykanka Emma Navarro, która w pierwszej rundzie pokonała Niemkę Evę Lys.

W ostatnim bezpośrednim spotkaniu Świątek przegrała z Navarro. W 1/8 finału zeszłorocznego turnieju w Pekinie górą była Amerykanka, wygrywając trzeciego seta... do zera. Wcześniejsze dwa mecze padły natomiast łupem tenisistki z Raszyna.

Relacja live i wynik na żywo meczu Świątek - Navarro na Polsatsport.pl.

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Turniej WTA Bad Homburg jest ostatnim etapem przygotowań do Wimbledonu. Transmisje wybranych meczów kwalifikacji oraz głównej drabinki Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

BS, Polsat Sport