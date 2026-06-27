Iga Świątek przyznała to bez wahania. "Poczułam się wyjątkowo"

Iga Świątek przystępuje do obrony tytułu na Wimbledonie. W rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport Polka wróciła do zeszłorocznej wygranej i jej niedawnej wizyty w Londynie.

- Celebrujemy od razu po turnieju, ale później emocje opadają i przychodzi większe poczucie dumy z tego, co się osiągnęło. Miałam okazję być na Wimbledonie trzy tygodnie temu, kiedy wokół nie było jeszcze kamer i tego całego szumu. To był czas, kiedy faktycznie poczułam się wyjątkowo, wracając do tego miejsca po zeszłorocznej wygranej - powiedziała sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa.

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Świątek w pierwszej fazie Wimbledonu 2026 czeka niełatwe zadanie. Zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend.

- Ma wyróżniający się styl gry, dużo chodzi do siatki, potrafi zagrać kombinacyjnie i ma super czucie. Na pewno nie jest to łatwa pierwsza runda. To będzie wyzwanie - oceniła polska tenisistka.

Jako obrończyni tytułu Świątek zainauguruje wtorkowe zmagania na korcie centralnym. Mecz Świątek - Townsend zostanie więc rozegrany we wtorek 30 czerwca o godzinie 14:30.

Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Cała rozmowa Tomasza Lorka z Igą Świątek w załączonym materiale wideo:

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