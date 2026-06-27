Iga Świątek przyznała to bez wahania. "Poczułam się wyjątkowo"
Iga Świątek we wtorek rozpocznie próbę obrony tytułu na Wimbledonie. Pierwsze zadanie dla Polki nie będzie jednak łatwe. Po drugiej stronie siatki stanie Amerykanka Taylor Townsend. - Ma wyróżniający się styl gry - powiedziała Świątek w rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport.
Iga Świątek przystępuje do obrony tytułu na Wimbledonie. W rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport Polka wróciła do zeszłorocznej wygranej i jej niedawnej wizyty w Londynie.
- Celebrujemy od razu po turnieju, ale później emocje opadają i przychodzi większe poczucie dumy z tego, co się osiągnęło. Miałam okazję być na Wimbledonie trzy tygodnie temu, kiedy wokół nie było jeszcze kamer i tego całego szumu. To był czas, kiedy faktycznie poczułam się wyjątkowo, wracając do tego miejsca po zeszłorocznej wygranej - powiedziała sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa.
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Świątek w pierwszej fazie Wimbledonu 2026 czeka niełatwe zadanie. Zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend.
- Ma wyróżniający się styl gry, dużo chodzi do siatki, potrafi zagrać kombinacyjnie i ma super czucie. Na pewno nie jest to łatwa pierwsza runda. To będzie wyzwanie - oceniła polska tenisistka.
Jako obrończyni tytułu Świątek zainauguruje wtorkowe zmagania na korcie centralnym. Mecz Świątek - Townsend zostanie więc rozegrany we wtorek 30 czerwca o godzinie 14:30.
Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.
Cała rozmowa Tomasza Lorka z Igą Świątek w załączonym materiale wideo: