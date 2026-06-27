Iga Świątek zachwyciła przed Wimbledonem! Co za kreacja (ZDJĘCIE)

Iga Świątek

Już w poniedziałek rozpocznie się najbardziej prestiżowy tenisowy turniej świata - Wimbledon. Tytułu wywalczonego przed rokiem będzie broniła Iga Świątek. Najlepsza polska tenisistka pojawiła się w Londynie, gdzie przekazała trofeum organizatorom zawodów.

Iga Świątek trzymająca w dłoniach złote trofeum.
fot. PAP/EPA, Instagram Wimbledon
Iga Świątek z trofeum za ubiegłoroczny triumf na Wimbledonie

Przełom czerwca i lipca to dla fanów tenisa kluczowy moment każdego sezonu. Wimbledon, czyli najsłynniejszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy świata, przyciąga wszystkie gwiazdy i elektryzuje kibiców na całym świecie. 

 

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Tytułu w singlowych zmaganiach bronić będzie Iga Świątek. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa przed rokiem pokonała w finale Amerykankę Amandę Anisimovą bez straty gema.

 

Raszynianka na kilka dni przed startem oficjalnych zmagań zameldowała się w Londynie. Polka wzięła udział w spotkaniu z organizatorami turnieju. Podczas niego doszło do tradycyjnego już przekazania trofeum za ubiegłoroczny triumf. 

 

Z tej okazji Świątek postawiła na podkreślającą figurę elegancką sukienkę na ramiączkach w kolorze masełkowym. Do tego dołożyła biżuterię: srebrny zegarek, bransoletkę oraz pierścionek z dużym kamieniem. Zdjęcie ze spotkania pojawiło się w mediach społecznościowych Wimbledonu. 

 

 

Tegoroczna edycja Wimbledonu potrwa od 29 czerwca do 12 lipca.

 

Transmisje Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

 

KP, Polsat Sport
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IGA ŚWIĄTEKTENISWIMBLEDON
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