Rozlosowano rywalki Polaków na Wimbledonie! Oto pary pierwszej rundy

Kolejna edycja Wimbledonu nadchodzi wielkimi krokami. Rywalizacja w ramach największego i najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego na świecie ruszy już 29 czerwca.

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Mistrzowskiego tytułu w rywalizacji kobiet broni Iga Świątek. Rok temu Polka pokonała w finale Amandę Anisimovą, wygrywając decydujący mecz... bez straty gema. Z kolei w turnieju panów wygrał Jannik Sinner, który w najważniejszym spotkaniu wygrał z Carlosem Alcarazem 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Na kortach Wimbledonu zobaczymy łącznie sześciu zawodników w zawodach indywidualnych. Poza Świątek wystąpią: Maja Chwalińska, Magda Linette, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz oraz Kamil Majchrzak.

W piątek po godz. 11 poznaliśmy pierwszych rywali naszych tenisistów.

Oto pary Polaków w pierwszej rundzie Wimbledonu:

Iga Świątek - Taylor Townsend

Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew

Magda Linette - Mirra Andriejewa

Magdalena Fręch - Anna Kalinska

Hubert Hurkacz - Casper Ruud

Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo

Transmisję głównej drabinki Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

HP, Polsat Sport