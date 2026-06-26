Rozlosowano rywalki Polaków na Wimbledonie! Oto pary pierwszej rundy
W piątek rano odbyło się losowanie drabinek turniejowych wielkoszlemowego Wimbledonu. Poznaliśmy rywali, z którymi polscy zawodnicy zmierzą się w pierwszej rundzie. Wiemy, z kim zagrają Maja Chwalińska oraz Iga Świątek.
Kolejna edycja Wimbledonu nadchodzi wielkimi krokami. Rywalizacja w ramach największego i najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego na świecie ruszy już 29 czerwca.
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Mistrzowskiego tytułu w rywalizacji kobiet broni Iga Świątek. Rok temu Polka pokonała w finale Amandę Anisimovą, wygrywając decydujący mecz... bez straty gema. Z kolei w turnieju panów wygrał Jannik Sinner, który w najważniejszym spotkaniu wygrał z Carlosem Alcarazem 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
Na kortach Wimbledonu zobaczymy łącznie sześciu zawodników w zawodach indywidualnych. Poza Świątek wystąpią: Maja Chwalińska, Magda Linette, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz oraz Kamil Majchrzak.
W piątek po godz. 11 poznaliśmy pierwszych rywali naszych tenisistów.
Oto pary Polaków w pierwszej rundzie Wimbledonu:
Iga Świątek - Taylor Townsend
Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew
Magda Linette - Mirra Andriejewa
Magdalena Fręch - Anna Kalinska
Hubert Hurkacz - Casper Ruud
Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo
Transmisję głównej drabinki Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl