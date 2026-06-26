Rozlosowano rywalki Polaków na Wimbledonie! Oto pary pierwszej rundy

Iga Świątek

W piątek rano odbyło się losowanie drabinek turniejowych wielkoszlemowego Wimbledonu. Poznaliśmy rywali, z którymi polscy zawodnicy zmierzą się w pierwszej rundzie. Wiemy, z kim zagrają Maja Chwalińska oraz Iga Świątek.

Dwie tenisistki, jedna w żółtej koszulce, druga w czarnej czapce z daszkiem, przygotowujące się do gry.
fot. AFP, PAP/EPA
Chwalińska i Świątek poznały pierwszych rywali na Wimbledonie

Kolejna edycja Wimbledonu nadchodzi wielkimi krokami. Rywalizacja w ramach największego i najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego na świecie ruszy już 29 czerwca.

 

ZOBACZ TAKŻE: Legenda nie zjawi się na Wimbledonie 2026. Zmaga się z poważną chorobą

 

Mistrzowskiego tytułu w rywalizacji kobiet broni Iga Świątek. Rok temu Polka pokonała w finale Amandę Anisimovą, wygrywając decydujący mecz... bez straty gema. Z kolei w turnieju panów wygrał Jannik Sinner, który w najważniejszym spotkaniu wygrał z Carlosem Alcarazem 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

 

Na kortach Wimbledonu zobaczymy łącznie sześciu zawodników w zawodach indywidualnych. Poza Świątek wystąpią: Maja Chwalińska, Magda Linette, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz oraz Kamil Majchrzak.

 

W piątek po godz. 11 poznaliśmy pierwszych rywali naszych tenisistów.

 

Oto pary Polaków w pierwszej rundzie Wimbledonu:

 

Iga Świątek - Taylor Townsend

Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew

Magda Linette - Mirra Andriejewa

Magdalena Fręch - Anna Kalinska

Hubert Hurkacz - Casper Ruud

Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo

 

Transmisję głównej drabinki Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

HP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
Wimbledon: Linette vs Mirra Andriejewa. Magda wygra?!
ATPIGA ŚWIĄTEKMAJA CHWALIŃSKATENISTURNIEJE ATP I WTAWIMBLEDONWTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jakub Rękoś: Nowy trener Igi Świątek to człowiek opierający swoją wiedzę na doświadczeniu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 