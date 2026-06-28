Rok temu Świątek osiągnęła jeden z największych sukcesów w karierze, zdobywając tytuł na Wimbledonie, który przez wielu jest uważany za najbardziej prestiżowy i największy turniej tenisowy na świecie. Polka tym samym zdobyła szósty wielkoszlemowy skalp po wcześniejszych czterech zwycięstwach na French Open i jednym na US Open.

Teraz singlistka z Raszyna powalczy o siódmy tytuł, a drugi na Wimbledonie. Łatwo nie będzie, ale 25-latka jest w gronie faworytek. Świątek w rankingu WTA plasuje się na trzeciej lokacie i przynajmniej w pierwszej rundzie nie powinna mieć problemów z pokonaniem znacznie niżej notowanej Townsend, która plasuje się na 81. pozycji.

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Co ciekawe, obie tenisistki jeszcze nie miały okazji ze sobą rywalizować. Warto podkreślić, że triumfatorka tego pojedynku zagra w kolejnej rundzie z Terezą Valentovą lub Karoliną Pliskovą z Czech. Z kolei w trzeciej rundzie potencjalną rywalką może być legendarna Serena Williams, która znajduje się w tej części drabinki.

Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Świątek - Townsend. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Iga Świątek - Taylor Townsend we wtorek w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek około godziny 14:30. Przedmeczowe studio również w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

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