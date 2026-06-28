Znamy ranking WTA! Które miejsca zajmują Świątek i Chwalińska?

Świątek utrzymała trzecią pozycję, mimo że w turnieju WTA 500 w Bad Homburg, gdzie rok temu dotarła do finału, odpadła już w drugiej rundzie. Po Wimbledonie może jednak zanotować znaczący spadek, bowiem w zeszłym roku triumfowała w tej imprezie, więc broni 2000 punktów.

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Pozostałe z Polek nie zanotowały znaczących zmian - finalistka French Open Maja Chwalińska zachowała 21. pozycję, Magdalena Fręch spadła z 43. na 44. miejsce, a Magda Linette z 58. na 59.

W czołowej dziesiątce rankingu zaszły dwie zmiany. Na dziewiątą pozycję z 11. awansowała triumfatorka turnieju w Bad Homburg, Czeszka Karolina Muchova. Zepchnęła na 10. lokatę Kanadyjkę Victorię Mboko.

W rankingu The Race, obejmującym wyłącznie tegoroczne wyniki i na podstawie którego wyłonionych zostanie osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals, Świątek z dorobkiem 1824 pkt jest nadal sklasyfikowana na 11. pozycji, a Chwalińska ma 1454 i zajmuje 16. miejsce. Prowadzenie zachowała Rosjanka Mirra Andriejewa - 4929.

PI, PAP