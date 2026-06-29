Iga Świątek - Taylor Townsend. Wynik meczu Wimbledonu. Kto wygrał?

Iga Świątek

Iga Świątek - Taylor Townsend. to mecz pierwszej rundy Wimbledonu 2026. Wynik meczu Świątek - kto wygrał?

Uśmiechnięta Iga Świątek w czerwonym topie, przygotowująca się do meczu na Wimbledonie.
fot. Instagram
Iga Świątek - Taylor Townsend. Wynik meczu Wimbledonu. Kto wygrał?

Wystartował Wimbledon 2026, najbardziej prestiżowy tenisowy turniej. W meczu pierwszej rundy w singlu Iga Świątek zmierzy się z Taylor Townsend.

 

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Broniąca trofeum z zeszłego roku Świątek jest rozstawiona z numerem trzecim, a jej pierwsza rywalka w światowym rankingu zajmuje 81. miejsce.

 

30-letnia Townsend nigdy w Wimbledonie nie przebrnęła 2. rundy.

 

Do tej pory ze sobą nie grały.

Świątek - Townsend. Wynik meczu Wimbledonu. Kto wygrał?

Wynik meczu Świątek - Townsend poznamy we wtorek 30 czerwca. O tym, kto wygrał mecz, poinformujemy tuż po jego zakończeniu.

Polsat Sport
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Wimbledon: Świątek vs Taylor Townsend. Iga wygra?
IGA ŚWIĄTEKTENISWIMBLEDON
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