Iga Świątek - Taylor Townsend. Wynik meczu Wimbledonu. Kto wygrał?

Wystartował Wimbledon 2026, najbardziej prestiżowy tenisowy turniej. W meczu pierwszej rundy w singlu Iga Świątek zmierzy się z Taylor Townsend.

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Broniąca trofeum z zeszłego roku Świątek jest rozstawiona z numerem trzecim, a jej pierwsza rywalka w światowym rankingu zajmuje 81. miejsce.

30-letnia Townsend nigdy w Wimbledonie nie przebrnęła 2. rundy.

Do tej pory ze sobą nie grały.

Świątek - Townsend. Wynik meczu Wimbledonu. Kto wygrał?

Wynik meczu Świątek - Townsend poznamy we wtorek 30 czerwca. O tym, kto wygrał mecz, poinformujemy tuż po jego zakończeniu.

Polsat Sport