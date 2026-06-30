Kiedy mecz Iga Świątek - Karolina Pliskova na Wimbledonie?

Przed pierwszym meczem Świątek na Wimbledonie 2026 okazało się, że jeśli tenisistka z Raszyna pokonałaby we wtorek Amerykankę Taylor Townsend, to jej kolejną rywalką będzie Karolina Pliskova. Czeska tenisistka wygrała bowiem wcześniej ze swoją rodaczką Terezą Valentovą 6:3, 6:4.

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Kilka godzin później swoje starcie z Towsend wygrała Świątek, choć łatwo nie było, i to właśnie z doświadczoną tenisistką z Czech powalczy o awans do trzeciej rundy tegorocznej edycji Wimbledonu.

34-letnia Pliskova jest finalistką Wimbledonu z 2021 roku. Przegrała w nim z Australijką Ashleigh Barty. Mecz z Valentovą był jednak zaledwie drugim wygranym w Londynie od tamtego czasu. W 2017 roku przez osiem tygodni była liderką rankingu, obecnie zajmuje w nim 73. miejsce. Z powodu kontuzji straciła cały sezon 2025.

Świątek, która w Londynie broni tytułu wywalczonego przed rokiem, z Pliskovą ma bilans 3-0. Ostatni raz grały ze sobą trzy lata temu w Montrealu.

Świątek - Pliskova. Kiedy mecz? O której godzinie?

Mecz Świątek - Pliskova zostanie rozegrany w czwartek 2 lipca. Godzina kolejnego meczu Świątek na Wimbledonie nie została jeszcze ogłoszona przez organizatorów.

BS, PAP