Ogromne emocje Igi Świątek. Rozpłakała się po meczu. "Obrazek ważniejszy niż tysiąc słów"

Ubiegłoroczny Wimbledon był dla tenisistki z podwarszawskiego Raszyna jednym z najlepszych występów w karierze. Dość powiedzieć, że Świątek w drodze do tytułu straciła tylko jednego seta (w wygranym 5:7, 6:2, 6:1 meczu drugiej rundy z Amerykanką Catherine McNally), a w wielkim finale zaliczyła "rowerek", rozbijając reprezentantkę Stanów Zjednoczonych Amandę Anisimovą 6:0, 6:0.

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W tym roku Polka zmagała się z wieloma problemami i nie była w stanie pokazać pełni swoich możliwości. Z Australian Open odpadła w ćwierćfinale, przegrywając z późniejszą mistrzynią Jeleną Rybakiną 5:7, 1:6, podobnie było w WTA 1000 w Dosze, gdzie jej ćwierćfinałową pogromczynią była Maria Sakkari, a także w WTA 1000 w Indian Wells, gdzie Iga Świątek odpadła z Eliną Switoliną. Po turnieju Miami Open, w którym Raszynianka przegrała w drugiej rundzie z Magdą Linette, była rakieta numer 1 światowego rankingu zakończyła współpracę z trenerem Wimem Fissette'em. Jej nowym szkoleniowcem został Francisco Roig, ale po jego wodzą Świątek odpadła z wielkoszlemowego Rolanda Garrosa już na etapie 1/8 finału, przegrywając z Martą Kostiuk.

Zmagania na Wimbledonie nasza tenisistka rozpoczęła znakomicie: w pierwszym secie Iga Świątek rozbiła Amerykankę Taylor Townsend 6:1, ale w kolejnej partii odezwały się stare demony - Polka grała niedokładnie, popełniła sporo niewymuszonych błędów i przegrała 2:6. Na szczęście w trzecim secie Świątek odzyskała kontrolę nad spotkaniem i ostatecznie wygrała 6:3, kończąc starcie w trzech setach. O tym, jak wielkie emocje towarzyszyły Polsce w tym spotkaniu, mogą świadczyć... jej łzy, które wylała tuż po ostatniej piłce meczu. Zwrócili na to uwagę komentatorzy Polsatu Sport.

- Ten obrazek jest ważniejszy niż tysiąc słów. Jak trudna i jak ważna była to walka dla Igi. Walka z samą sobą, ze swoimi słabościami, z rywalką, która momentami grała bardzo dobrze. To zwycięstwo kosztowało ją naprawdę sporo emocji - mówił Marcin Muras.

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W podobnym tonie wypowiadał się w pomeczowym studiu Polsatu Sport również Łukasz Kubot, zwycięzca Wimbledonu 2017 w deblu, a obecnie ekspert Polsatu Sport.

- Te wszystkie emocje, które wychodzą z Igi po spotkaniu, tylko pokazują, że jest człowiekiem, że bardzo chce, że jest wielką mistrzynią - podkreślił Kubot.

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Do wylanych po meczu łez odniosła się w wywiadzie na korcie sama tenisistka, zaznaczając, jak wiele kosztowało ją odwrócenie losów tego starcia.

- To były ciężkie tygodnie, bo w tym sezonie nie wszystko szło tak, jak ja bym tego chciała, nie wydaje mi się nawet, bym wygrała w tym roku jakikolwiek z trzysetowych pojedynków, więc jestem szczęśliwa, że tutaj dałam radę. Wiele to dla mnie znaczy, bo jako obrończyni tytułu zaczynałam na korcie centralnym, więc jestem zadowolona, że mogę tu być i że tak to się skończyło - zaznaczyła Iga Świątek.

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Kolejną rywalką Polki będzie Karolina Pliskova, która w pierwszej rundzie wygrała 6:3, 6:4 z Terezą Valentovą.