Ogromne emocje Igi Świątek. Rozpłakała się po meczu. "Obrazek ważniejszy niż tysiąc słów"

Robert IwanekIga Świątek

Iga Świątek udanie rozpoczęła obronę tytułu na Wimbledonie. W pierwszej rundzie tegorocznej edycji turnieju Polka pokonała Amerykankę Taylor Townsend 6:1, 2:6, 6:3. Tuż po zejściu z kortu Polka, z powodu ogromnych emocji, które gromadziły się w niej właściwie od początku bieżącego sezonu, rozpłakała się...

Ogromne emocje Igi Świątek. Rozpłakała się po meczu. "Obrazek ważniejszy niż tysiąc słów"
Fot. Polsat Sport
Iga Świątek nie kryła ogromnych emocji po zwycięstwie nad Taylor Townsend

Ubiegłoroczny Wimbledon był dla tenisistki z podwarszawskiego Raszyna jednym z najlepszych występów w karierze. Dość powiedzieć, że Świątek w drodze do tytułu straciła tylko jednego seta (w wygranym 5:7, 6:2, 6:1 meczu drugiej rundy z Amerykanką Catherine McNally), a w wielkim finale zaliczyła "rowerek", rozbijając reprezentantkę Stanów Zjednoczonych Amandę Anisimovą 6:0, 6:0.

 

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W tym roku Polka zmagała się z wieloma problemami i nie była w stanie pokazać pełni swoich możliwości. Z Australian Open odpadła w ćwierćfinale, przegrywając z późniejszą mistrzynią Jeleną Rybakiną 5:7, 1:6, podobnie było w WTA 1000 w Dosze, gdzie jej ćwierćfinałową pogromczynią była Maria Sakkari, a także w WTA 1000 w Indian Wells, gdzie Iga Świątek odpadła z Eliną Switoliną. Po turnieju Miami Open, w którym Raszynianka przegrała w drugiej rundzie z Magdą Linette, była rakieta numer 1 światowego rankingu zakończyła współpracę z trenerem Wimem Fissette'em. Jej nowym szkoleniowcem został Francisco Roig, ale po jego wodzą Świątek odpadła z wielkoszlemowego Rolanda Garrosa już na etapie 1/8 finału, przegrywając z Martą Kostiuk.

 

Zmagania na Wimbledonie nasza tenisistka rozpoczęła znakomicie: w pierwszym secie Iga Świątek rozbiła Amerykankę Taylor Townsend 6:1, ale w kolejnej partii odezwały się stare demony - Polka grała niedokładnie, popełniła sporo niewymuszonych błędów i przegrała 2:6. Na szczęście w trzecim secie Świątek odzyskała kontrolę nad spotkaniem i ostatecznie wygrała 6:3, kończąc starcie w trzech setach. O tym, jak wielkie emocje towarzyszyły Polsce w tym spotkaniu, mogą świadczyć... jej łzy, które wylała tuż po ostatniej piłce meczu. Zwrócili na to uwagę komentatorzy Polsatu Sport.

 

- Ten obrazek jest ważniejszy niż tysiąc słów. Jak trudna i jak ważna była to walka dla Igi. Walka z samą sobą, ze swoimi słabościami, z rywalką, która momentami grała bardzo dobrze. To zwycięstwo kosztowało ją naprawdę sporo emocji - mówił Marcin Muras.

 

 

W podobnym tonie wypowiadał się w pomeczowym studiu Polsatu Sport również Łukasz Kubot, zwycięzca Wimbledonu 2017 w deblu, a obecnie ekspert Polsatu Sport.

 

- Te wszystkie emocje, które wychodzą z Igi po spotkaniu, tylko pokazują, że jest człowiekiem, że bardzo chce, że jest wielką mistrzynią - podkreślił Kubot.

 

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Do wylanych po meczu łez odniosła się w wywiadzie na korcie sama tenisistka, zaznaczając, jak wiele kosztowało ją odwrócenie losów tego starcia.

 

- To były ciężkie tygodnie, bo w tym sezonie nie wszystko szło tak, jak ja bym tego chciała, nie wydaje mi się nawet, bym wygrała w tym roku jakikolwiek z trzysetowych pojedynków, więc jestem szczęśliwa, że tutaj dałam radę. Wiele to dla mnie znaczy, bo jako obrończyni tytułu zaczynałam na korcie centralnym, więc jestem zadowolona, że mogę tu być i że tak to się skończyło - zaznaczyła Iga Świątek.

 

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Kolejną rywalką Polki będzie Karolina Pliskova, która w pierwszej rundzie wygrała 6:3, 6:4 z Terezą Valentovą.

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