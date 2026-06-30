Wimbledon: Iga Świątek - Taylor Townsend. Relacja live i wynik na żywo

Iga Świątek

Iga Świątek i Taylor Townsend zagrają ze sobą w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Taylor Townsend na Polsatsport.pl.

Świątek przystępuje do rywalizacji jako obrończyni tytułu. Przed rokiem najlepsza polska tenisistka w wielkim finale rozbiła Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. Był to jej pierwszy wielki sukces na kortach trawiastych. 

 

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Obie panie po średnio udanych występach we French Open wystąpiły w Bad Homburg. Żadna z nich nie może jednak zaliczyć występów na niemieckich kortach do pozytywnych. Polka pożegnała się z rywalizacją już po pierwszej rundzie, a Amerykanka - po drugiej.

 

W tym roku Raszynianka jest w Londynie rozstawiona z numerem 3. Wyżej znajdują się jedynie liderka i wiceliderka światowych list: Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.

 

Świątek i Townsend jeszcze nigdy nie zagrały ze sobą oficjalnego meczu.

 

Losowanie odbyło się w piątek. Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Taylor Townsend na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport
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Wimbledon: Świątek vs Taylor Townsend. Iga wygra?
IGA ŚWIĄTEKTENISWIMBLEDON

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