Wimbledon: Iga Świątek - Taylor Townsend. Relacja live i wynik na żywo
Iga Świątek i Taylor Townsend zagrają ze sobą w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Taylor Townsend na Polsatsport.pl.
Świątek przystępuje do rywalizacji jako obrończyni tytułu. Przed rokiem najlepsza polska tenisistka w wielkim finale rozbiła Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. Był to jej pierwszy wielki sukces na kortach trawiastych.
ZOBACZ TAKŻE: Wimbledon z broniącą trofeum Świątek i finalistką Rolanda Garrosa Chwalińską w kanałach Polsat Sport
Obie panie po średnio udanych występach we French Open wystąpiły w Bad Homburg. Żadna z nich nie może jednak zaliczyć występów na niemieckich kortach do pozytywnych. Polka pożegnała się z rywalizacją już po pierwszej rundzie, a Amerykanka - po drugiej.
W tym roku Raszynianka jest w Londynie rozstawiona z numerem 3. Wyżej znajdują się jedynie liderka i wiceliderka światowych list: Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.
Świątek i Townsend jeszcze nigdy nie zagrały ze sobą oficjalnego meczu.
Losowanie odbyło się w piątek. Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później.
Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Taylor Townsend na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl