Wimbledon: Iga Świątek - Taylor Townsend. Relacja live i wynik na żywo

Świątek przystępuje do rywalizacji jako obrończyni tytułu. Przed rokiem najlepsza polska tenisistka w wielkim finale rozbiła Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. Był to jej pierwszy wielki sukces na kortach trawiastych.

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Obie panie po średnio udanych występach we French Open wystąpiły w Bad Homburg. Żadna z nich nie może jednak zaliczyć występów na niemieckich kortach do pozytywnych. Polka pożegnała się z rywalizacją już po pierwszej rundzie, a Amerykanka - po drugiej.

W tym roku Raszynianka jest w Londynie rozstawiona z numerem 3. Wyżej znajdują się jedynie liderka i wiceliderka światowych list: Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.

Świątek i Townsend jeszcze nigdy nie zagrały ze sobą oficjalnego meczu.

Losowanie odbyło się w piątek. Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później.

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Taylor Townsend na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport