Iga Świątek - Karolina Pliskova. Wynik meczu Wimbledon 2026. Kto wygrał?

Broniąca tytułu Świątek w czwartek powalczy o awans do trzeciej rundy Wimbledonu. Jej kolejną rywalką będzie reprezentantka Czech Karolina Pliskova.

– To trudna i doświadczona zawodniczka. Lubi grać płasko, szybko serwuje, a to idealny styl na trawę. Jej wyniki świadczą o tym, że trzeba się dobrze przygotować. Dawno ze sobą nie grałyśmy, więc muszę się odpowiednio przygotować - powiedziała na antenie Polsatu Sport.

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Świątek z Pliskovą ma bilans 3-0. Ostatni raz grały ze sobą trzy lata temu w Montrealu.

Czy na kortach Wimbledonu tenisistka z Raszyna dopisze do swojego dorobku czwarte zwycięstwo w bezpośrednim starciu z Pliskovą?

Iga Świątek - Karolina Pliskova. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Świątek - Pliskova poznamy w czwartek 2 lipca. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Pliskova, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport