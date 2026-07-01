"Oby to był mecz założycielski". Ekspert podsumował mecz Igi Świątek

Iga Świątek udanie rozpoczęła obronę tytułu na Wimbledonie. W pierwszej rundzie tegorocznej edycji turnieju Polka pokonała Amerykankę Taylor Townsend 6:1, 2:6, 6:3. Tuż po zejściu z kortu Polka, z powodu ogromnych emocji, które gromadziły się w niej właściwie od początku bieżącego sezonu, rozpłakała się...

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- Wiemy, że Iga jest bardzo emocjonalną tenisistką - mówi komentator tenisowy Dawid Olejniczak. - Jest presja, którą ona sobie dodatkowo narzuca. Rzadko się zdarza, że obrończyni tytułu po wygranym meczu pierwszej rundy płacze. Te emocje były gigantyczne. Trochę mi się przypomniały igrzyska w Paryżu, kiedy Iga po porażce w półfinale z Chinką płakała - dodaje.

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W kolejnej rundzie rywalką naszej tenisistki będzie Karolina Pliskova. Czy pokonanie własnych słabości w starciu z Townsend da Świątek mentalnego "kopa" na dalszą walkę w londyńskim turnieju?

- Oby to był taki mecz założycielski. Jutro jednak kolejne bardzo trudne zadanie przed Polką. Czeka ją spotkanie z byłą liderką rankingu Karoliną Pliskovą, która po kilku latach niebytu wraca do gry - twierdzi Olejniczak.

Dyskusja z wtorkowego programu Halo tu Wimbledon w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport