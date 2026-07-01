"Oby to był mecz założycielski". Ekspert podsumował mecz Igi Świątek

Iga Świątek

Pierwszemu spotkaniu Igi Świątek na Wimbledonie 2026 towarzyszyły ogromne emocje. Polka wygrała jednak z Taylor Townsend i awansowała do kolejnej rundy. Czy dalej będzie już tylko łatwiej? - Oby to był mecz założycielski - powiedział w programie Halo tu Wimbledon Dawid Olejniczak.

Iga Świątek pozdrawia publiczność na Wimbledonie trzymając rakietę tenisową.
fot. PAP
Iga Świątek rozpoczęła obronę tytułu na Wimbledonie

Iga Świątek udanie rozpoczęła obronę tytułu na Wimbledonie. W pierwszej rundzie tegorocznej edycji turnieju Polka pokonała Amerykankę Taylor Townsend 6:1, 2:6, 6:3. Tuż po zejściu z kortu Polka, z powodu ogromnych emocji, które gromadziły się w niej właściwie od początku bieżącego sezonu, rozpłakała się...

 

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- Wiemy, że Iga jest bardzo emocjonalną tenisistką - mówi komentator tenisowy Dawid Olejniczak. - Jest presja, którą ona sobie dodatkowo narzuca. Rzadko się zdarza, że obrończyni tytułu po wygranym meczu pierwszej rundy płacze. Te emocje były gigantyczne. Trochę mi się przypomniały igrzyska w Paryżu, kiedy Iga po porażce w półfinale z Chinką płakała - dodaje.

 

 

W kolejnej rundzie rywalką naszej tenisistki będzie Karolina Pliskova. Czy pokonanie własnych słabości w starciu z Townsend da Świątek mentalnego "kopa" na dalszą walkę w londyńskim turnieju?

 

- Oby to był taki mecz założycielski. Jutro jednak kolejne bardzo trudne zadanie przed Polką. Czeka ją spotkanie z byłą liderką rankingu Karoliną Pliskovą, która po kilku latach niebytu wraca do gry - twierdzi Olejniczak.

 

Dyskusja z wtorkowego programu Halo tu Wimbledon w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport
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IGA ŚWIĄTEKTENISWIMBLEDON
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