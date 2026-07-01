Wimbledon 2026: Plan transmisji na czwartek 2 lipca
W czwartek 2 lipca na kortach Wimbledonu zobaczymy m.in. Igę Świątek i Kamila Majchrzaka, którzy zawalczą o trzecią rundę. W grze będą też polscy debliści. Gdzie oglądać spotkania? Oto plan transmisji na czwartek 2 lipca.
Wimbledon to najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. W puli nagród jest rekordowa kwota 64,2 mln funtów. Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej zarobią po 3,6 mln.
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Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później.
W czwartek zobaczymy m.in. mecz Igi Świątek. Rywalką obrończyni tytułu będzie Karolina Pliskova, 73. rakieta światowego rankingu. Czeszka dotarła do finału Wimbledonu w 2021 roku, w którym po trzech setach przegrała z Ashleigh Barty.
Na korcie zaprezentuje się też Kamil Majchrzak, który zmierzy się z Zacharym Svajdą. Amerykanin to 66. zawodnik światowego rankingu ATP i jeszcze nigdy nie wygrał turnieju w głównym cyklu. Do tej pory zdobył siedem tytułów w zawodach rangi ATP Challenger Tour.
Plan transmisji Wimbledon - czwartek 02.07
Polsat Sport 1:
11:00 Halo tu Wimbledon
12:00 Kronika Wimbledonu
13:00 Studio przed meczem Iga Świątek - Karolina Pliskova
14:30 Iga Świątek - Karolina Pliskova (M. Muras/D. Olejniczak)
16:30 Matteo Berrettini - Arthur Fils (D. Olejniczak)
18:30 Caty McNally - Jelena Rybakina (D. Olejniczak)
Polsat Sport 2:
12:00 Emma Navarro - Oksana Sielechmietjewa (F. Gawęcki/P. Kania-Choduń)
14:00 Kamil Majchrzak - Zachary Svajda (F. Gawęcki/T. Tomaszewski)
16:00 Alexander Zverev - Valentin Royer (K. Wanio)
18:00 Jakub Mensik - Grigor Dimitrow (R. Spiak)
Polsat Sport 3:
12:00 Taylor Fritz – Patrick Kypson (T. Górski)
14:00 Amanda Anisimova - Sofia Kenin (T. Górski)
16:00 Magali Kempen/Aleksandra Panowa - Iva Jovic/Magda Linette (D. Senkowski/P. Chłystek)
18:00 Yannick Hanfmann/Jan-Lennard Struff - Vit Kopriva/Filip Pieczonka (M. Krogulec)
Polsat Sport Fight:
12:00 Alex De Minaur - Adrian Mannarino (M. Krogulec)
14:00 Madison Keys - Katie Swan (K. Wanio)
16:00 Frances Tiafoe - Jan Choinski
18:00 Katarzyna Piter/Anna Siskova - Katie Boulter/Heather Watson (D. Żbik)
Polsat Sport Extra 1
12:00 Diana Sznajder - Ludmiła Samsonowa
14:00 Jacob Fearnley - Jaume Munar
16:00 Sorana Cirstea - Kimberly Birrell
18:00 Kyrian Jacquet - Alexander Bublik
Polsat Sport Extra 2:
12:00 Gabriel Diallo - Lorenzo Sonego
14:00 Karen Chaczanow - Yannick Hanfmann
16:00 Elise Mertens - Maria Timofiejewa
Polsat Sport Extra 3:
12:00 Emma Navarro - Oksana Sielechmietjewa
14:00 Kamil Majchrzak - Zachary Svajda (F. Gawęcki/T. Tomaszewski)
16:00 Magali Kempen/Aleksandra Panowa - Iva Jovic/Magda Linette (D. Senkowski/P. Chłystek)
18:00 Katarzyna Piter/Anna Siskova - Katie Boulter/Heather Watson (D. Żbik)
Polsat Sport Extra 4:
12:00 Arthur Fery - Otto Virtanen
14:00 Anna Blinkova - Marta Kostiuk
16:00 Jiri Lehecka - Alex Molcan
Polsat Sport Premium 1:
11:00 Halo tu Wimbledon
12:00 Kronika Wimbledonu
13:00 Studio przed meczem Iga Świątek - Karolina Pliskova
14:30 Iga Świątek - Karolina Pliskova (M. Muras/D. Olejniczak)
16:30 Matteo Berrettini - Arthur Fils (D. Olejniczak)
18:30 Caty McNally - Jelena Rybakina (D. Olejniczak)
Polsat Sport Premium 2:
N. Balaji/M. Demoliner - S. Gille/S. Verbeek
H. Guo/K. Mladenovic - J. Burrage/M. Stojsavljevic
A. Dudeney/M. Xu - S. Hsieh/X. Wang
J. Maleckova/M. Skoch - T. Mihalikova/O. Nicholls
Polsatsport.pl:
kort nr 3 (od godz. 12:00)
A. De Minaur - A. Mannarino
A. Eala - M. Joint
J. Duckworth - F. Cobolli
C. Osorio - L. Noskova
kort nr 4 (od godz. 12:00)
A. Danilina/A. Krunic - L. Fernandez/Y. Putintseva
Y. Starodubsteva/P. Stearns - I. Haverlag/P. Udvardy
S. Arends/D. Pel - T. Griekspoor/B. van de Zandschulp
Y. Hanfmann/J. Struff - V. Kopriva/F. Pieczonka (M. Krogulec)
kort nr 5 (od godz. 12:00)
R. Galloway/J. Peers - M. Granollers/H. Zeballos
I. Liutarevich/M. Reyes-Varela - M. Bonzi/A. Rinderknech
S. Doumbia/F. Reboul - V. Kirkov/B. Stevens
K. Siniakova/T. Townsend - H. Chan/C. Tauson
kort nr 6 (od godz. 12:00)
A. Goransson/E. King - P. Nouza/N. Oberleitner
S. Aoyama/E. Liang - J. Bouzas Maneiro/Z. Sonmez
R. Burruchaga/T. Tirante - R. Collignon/D. Prizmic
N. Bartunkova/A. Eala - S. Kenin/J. Ostapenko
kort nr 7 (od godz. 12:00)
T. Arribage/A. Olivetti - O. Luz/R. Matos
E. Chong/A. Tikhonova - E. Cocciaretto/A. Li
R. Cash/J. Tracy - N. Barrientos/N. Borges
I. Neel/G. Olmos - E. Hozumi/F. Wu
kort nr 10 (od godz. 12:00)
C. Frantzen/R. Haase - R. Ho/H. Jebens
L. Kichenok/D. Krawczyk - O. Olijnykowa/R. Zarazua
J. Rojer/T. Winegar - Y. Bhambri/M. Venus
A. Potapova/L. Tagger - M. Bouzkova/S. Sorribes Tormo
kort nr 11 (od godz. 12:00)
D. Jurak Schreiber/A. Ruzic - U. Eikeri/Q. Gleason
I. Buse/M. Trungelliti - TBA
M. Kempen/A. Panova - I. Jovic/M. Linette
P. Carreno Busta/J. Munar - G. Andreozzi/M. Guinard
kort nr 15 (od godz. 12:00)
D. Snigur - L. Jeanjean
Z. Bergs - J. Faria
K. Rachimova - M. Sakkari
J. Alexandrowa/M. Joint - V. Erjavec/P. Marcinko
kort nr 16 (od godz. 12:00)
T. Grant - M. Bouzkova
M. Bolkvadze - A. Krueger
Q. Halys - M. Giron
M. Brooks/A. Rajecki - L. Siegemund/V. Zvonareva
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