Wimbledon to najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. W puli nagród jest rekordowa kwota 64,2 mln funtów. Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej zarobią po 3,6 mln.

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Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później.

W czwartek zobaczymy m.in. mecz Igi Świątek. Rywalką obrończyni tytułu będzie Karolina Pliskova, 73. rakieta światowego rankingu. Czeszka dotarła do finału Wimbledonu w 2021 roku, w którym po trzech setach przegrała z Ashleigh Barty.

Na korcie zaprezentuje się też Kamil Majchrzak, który zmierzy się z Zacharym Svajdą. Amerykanin to 66. zawodnik światowego rankingu ATP i jeszcze nigdy nie wygrał turnieju w głównym cyklu. Do tej pory zdobył siedem tytułów w zawodach rangi ATP Challenger Tour.

Plan transmisji Wimbledon - czwartek 02.07

Polsat Sport 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Kronika Wimbledonu

13:00 Studio przed meczem Iga Świątek - Karolina Pliskova

14:30 Iga Świątek - Karolina Pliskova (M. Muras/D. Olejniczak)

16:30 Matteo Berrettini - Arthur Fils (D. Olejniczak)

18:30 Caty McNally - Jelena Rybakina (D. Olejniczak)

Polsat Sport 2:

12:00 Emma Navarro - Oksana Sielechmietjewa (F. Gawęcki/P. Kania-Choduń)

14:00 Kamil Majchrzak - Zachary Svajda (F. Gawęcki/T. Tomaszewski)

16:00 Alexander Zverev - Valentin Royer (K. Wanio)

18:00 Jakub Mensik - Grigor Dimitrow (R. Spiak)

Polsat Sport 3:

12:00 Taylor Fritz – Patrick Kypson (T. Górski)

14:00 Amanda Anisimova - Sofia Kenin (T. Górski)

16:00 Magali Kempen/Aleksandra Panowa - Iva Jovic/Magda Linette (D. Senkowski/P. Chłystek)

18:00 Yannick Hanfmann/Jan-Lennard Struff - Vit Kopriva/Filip Pieczonka (M. Krogulec)

Polsat Sport Fight:

12:00 Alex De Minaur - Adrian Mannarino (M. Krogulec)

14:00 Madison Keys - Katie Swan (K. Wanio)

16:00 Frances Tiafoe - Jan Choinski

18:00 Katarzyna Piter/Anna Siskova - Katie Boulter/Heather Watson (D. Żbik)

Polsat Sport Extra 1

12:00 Diana Sznajder - Ludmiła Samsonowa

14:00 Jacob Fearnley - Jaume Munar

16:00 Sorana Cirstea - Kimberly Birrell

18:00 Kyrian Jacquet - Alexander Bublik

Polsat Sport Extra 2:

12:00 Gabriel Diallo - Lorenzo Sonego

14:00 Karen Chaczanow - Yannick Hanfmann

16:00 Elise Mertens - Maria Timofiejewa

Polsat Sport Extra 3:

12:00 Emma Navarro - Oksana Sielechmietjewa

14:00 Kamil Majchrzak - Zachary Svajda (F. Gawęcki/T. Tomaszewski)

16:00 Magali Kempen/Aleksandra Panowa - Iva Jovic/Magda Linette (D. Senkowski/P. Chłystek)

18:00 Katarzyna Piter/Anna Siskova - Katie Boulter/Heather Watson (D. Żbik)

Polsat Sport Extra 4:

12:00 Arthur Fery - Otto Virtanen

14:00 Anna Blinkova - Marta Kostiuk

16:00 Jiri Lehecka - Alex Molcan

Polsat Sport Premium 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Kronika Wimbledonu

13:00 Studio przed meczem Iga Świątek - Karolina Pliskova

14:30 Iga Świątek - Karolina Pliskova (M. Muras/D. Olejniczak)

16:30 Matteo Berrettini - Arthur Fils (D. Olejniczak)

18:30 Caty McNally - Jelena Rybakina (D. Olejniczak)

Polsat Sport Premium 2:

N. Balaji/M. Demoliner - S. Gille/S. Verbeek

H. Guo/K. Mladenovic - J. Burrage/M. Stojsavljevic

A. Dudeney/M. Xu - S. Hsieh/X. Wang

J. Maleckova/M. Skoch - T. Mihalikova/O. Nicholls

Polsatsport.pl:

kort nr 3 (od godz. 12:00)

A. De Minaur - A. Mannarino

A. Eala - M. Joint

J. Duckworth - F. Cobolli

C. Osorio - L. Noskova

kort nr 4 (od godz. 12:00)

A. Danilina/A. Krunic - L. Fernandez/Y. Putintseva

Y. Starodubsteva/P. Stearns - I. Haverlag/P. Udvardy

S. Arends/D. Pel - T. Griekspoor/B. van de Zandschulp

Y. Hanfmann/J. Struff - V. Kopriva/F. Pieczonka (M. Krogulec)



kort nr 5 (od godz. 12:00)

R. Galloway/J. Peers - M. Granollers/H. Zeballos

I. Liutarevich/M. Reyes-Varela - M. Bonzi/A. Rinderknech

S. Doumbia/F. Reboul - V. Kirkov/B. Stevens

K. Siniakova/T. Townsend - H. Chan/C. Tauson



kort nr 6 (od godz. 12:00)

A. Goransson/E. King - P. Nouza/N. Oberleitner

S. Aoyama/E. Liang - J. Bouzas Maneiro/Z. Sonmez

R. Burruchaga/T. Tirante - R. Collignon/D. Prizmic

N. Bartunkova/A. Eala - S. Kenin/J. Ostapenko

kort nr 7 (od godz. 12:00)

T. Arribage/A. Olivetti - O. Luz/R. Matos

E. Chong/A. Tikhonova - E. Cocciaretto/A. Li

R. Cash/J. Tracy - N. Barrientos/N. Borges

I. Neel/G. Olmos - E. Hozumi/F. Wu

kort nr 10 (od godz. 12:00)

C. Frantzen/R. Haase - R. Ho/H. Jebens

L. Kichenok/D. Krawczyk - O. Olijnykowa/R. Zarazua

J. Rojer/T. Winegar - Y. Bhambri/M. Venus

A. Potapova/L. Tagger - M. Bouzkova/S. Sorribes Tormo



kort nr 11 (od godz. 12:00)

D. Jurak Schreiber/A. Ruzic - U. Eikeri/Q. Gleason

I. Buse/M. Trungelliti - TBA

M. Kempen/A. Panova - I. Jovic/M. Linette

P. Carreno Busta/J. Munar - G. Andreozzi/M. Guinard



kort nr 15 (od godz. 12:00)

D. Snigur - L. Jeanjean

Z. Bergs - J. Faria

K. Rachimova - M. Sakkari

J. Alexandrowa/M. Joint - V. Erjavec/P. Marcinko

kort nr 16 (od godz. 12:00)

T. Grant - M. Bouzkova

M. Bolkvadze - A. Krueger

Q. Halys - M. Giron

M. Brooks/A. Rajecki - L. Siegemund/V. Zvonareva

Wszystkie mecze dostępne również na Polsat Box Go.

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