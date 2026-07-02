Obie tenisistki mają na koncie po dwa zwycięstwa. Świątek rozpoczęła od trudnego spotkania z Taylor Townsend, który wygrała w trzech setach. Znacznie pewniej zaprezentowała się w starciu z Karoliną Pliskovą, oddając rywalce zaledwie cztery gemy.

Z kolei Eala zaczęła od łatwego zwycięstwa z Renatą Zarazuą (6:1, 6:2). W drugiej rundzie miała jednak problemy z Mają Joint. Przegrała pierwszego seta 3:6, lecz od tego momentu zagrała na znakomitym poziomie. W dwóch kolejnych partiach jej rywalka zapisała na koncie zaledwie dwa gemy.

Świątek i Eala zagrają ze sobą po raz trzeci. Obie zawodniczki wygrały po jednym spotkaniu.

Iga Świątek - Alexandra Eala. Kiedy jest mecz? O której godzinie Wimbledon 2026?

Kiedy jest mecz Świątek - Eala? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Mecz Świątek - Eala odbędzie się w sobotę 4 lipca. Godzina meczu Świątek nie została jeszcze podana przez organizatorów.