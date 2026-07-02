Iga Świątek znów pójdzie jak burza? Radwański: To był ciężki "poród"

Piotr Radwański o Hubercie Hurkaczu na Wimbledonie

Michał Białoński, Polsat Sport: Hubert Hurkacz idzie na Wimbledonie jak burza. Najpierw odprawił Kacpra Ruuda, a w środę - Sebastiana Ofnera, również bez straty seta. Jak pan ocenia jego występ?

Piotr Robert Radwański: Oglądałem obydwa mecze Huberta na Wimbledonie. Ofner to nie jest chłopiec do bicia i przeciwstawił się naszemu tenisiście. To był pojedynek na serwisy, rzadko dochodziło do przełamań. "Hubi" zaprezentował wreszcie pozytywne nastawienie mentalne. Zdarzały mu się przecież mecze, w których bardziej niż z przeciwnikiem, walczył ze sobą, jakby miał włączoną autodestrukcję, to wtedy miewał problem.



Tymczasem w starciu z Ofnerem zaprezentował głód tenisa, jakby wracał po długiej przerwie, wreszcie miał uśmiech na twarzy. To jest bardzo pozytywne. Tenis zaczął mu wreszcie sprawiać radość. A dzięki temu od razu gra o klasę lepiej.

ZOBACZ TAKŻE: Maja Chwalińska popełniła jeden błąd? Radwański punktuje! "Wynik poszedł w świat"

Po jego dyspozycji fizycznej widać też, że nie ma śladu po kontuzji kolana?

Tak, fizycznie prezentował się dobrze, a co za tym idzie, od razu głowa działa lepiej, jest mocniejsza. Jeśli to wszystko idzie w parze, to wiemy, że Hubert potrafi grać dobrze. Byle tylko utrzymywał tę samą formę w dalszej części turnieju. Pamiętajmy też, że serwis to jest jedyne uderzenie, na które nie ma wpływu przeciwnik. Gdyby - odpukać - źle serwował w następnych meczach, to znaczy, że coś się dzieje.

Piotr Radwański o dyspozycji Kamila Majchrzaka

Kamil Majchrzak to turniejowa 45., w pierwszej rundzie poradził sobie z rozstawionym na pozycji 33 Alejandro Tabilo z Chile, a teraz czeka go starcie z Amerykaninem Zacharym Svajdą (66).

Kamil również jest w wysokiej formie. Świetny w jego wykonaniu był turniej w Hertongenbosch, który wygrał 14 czerwca. Pokonał tam wspaniałych zawodników, na czele z De Minaurem i Miedwiediewem. Majchrzak jest pewny. Wimbledon zaczął bardzo dobrze. Jego starcie z Tabilo widziałem, to był w sumie gładki mecz tak naprawdę, mimo że Chilijczyk był bardzo niewygodnym rywalem. Jak ktoś jest wysoki, leworęczny, serwuje dobrze, to się naprawdę ciężko gra przeciw niemu, a Kamil ograł go jak chciał. Taka jest prawda, więc same plusy dotyczą jego występu.

Gorzej z dziewczynami. Niestety, nawet nasza gwiazda Iga miała problemy.

Piotr Radwański o Idze Świątek na Wimbledonie

Świątek pokonała Taylor Townsend w trzech setach. Skąd się wzięły jej łzy po tym meczu?

Wydaje się, że bardzo ją to ucieszyło i to były łzy radości. Żartem wtrącę, że być może Iga pomyślała, że to walka na zasadzie sumo byłaby trudniejsza, ale ją to ominęło i grała w tenisa. Dlatego te łzy wynikały z radości. Rzeczywiście ciężki to był "poród", ale mam nadzieję, że w dalszej fazie turnieju będzie coraz lepiej.



Karolina Pliskova zawiesi poprzeczkę znacznie wyżej. Ma wprawdzie 34 lata, ale pięć lat temu dotarła do finału Wimbledonu.

Na tym etapie Wimbledonu nie ma łatwych meczów, łatwo można tylko przegrać. Strome schody zawsze były i będą.

Ja zwracam także uwagę na to, co się będzie działo w drugim tygodniu Wimbledonu. Po pierwsze, nasza gwiazda z Krakowa, czy obecnie już z Warszawy, moja córka Agnieszka Radwańska będzie grać w turnieju legend, w parze z Caroliną Wozniacki. Należy też skupić uwagę na juniorów z Krakowa: na Basi Kosteckiej i Janku Sadziku.

Jan Sadzik w rankingu juniorów jest 56., będzie się kwalifikował do głównego turnieju z ósmej pozycji. Barbara Kostecka w rankingu juniorek jest 84. Kwalifikować będzie się z pozycji 17.

Jeszcze jest trzecia osoba, którą się interesuję - Oliwia Sybicka. Ona by też grała na Wimbledonie, gdyby nie to, że ma kontuzję. Ranking ma wysoki. Po pierwsze, znamy ją bardzo dobrze i wspieramy ją, po drugie, przyjeżdża trenować do Janka Paradowskiego.

Piotr Radwański: Polaków wreszcie stać na Wimbledon. W 2005 r. było inaczej

Barbara Kostecka to oczywiście córka Joanny Sakowicz-Kosteckiej.

Dokładnie, dlatego znamy się doskonale. Zatem w drugim tygodniu Wimbledonu emocji dostarczą nam nie tylko występy "Isi", ale też juniorów z Krakowa.



Dlatego polskich wątków z pewnością nam nie zabraknie w drugim tygodniu. To mnie cieszy, że nasi kibice wspaniale się prezentują na kortach Wimbledonu. A różnie z tym bywało. Tymczasem wreszcie mamy rodaków, którzy tłumnie tam są i chodzą na mecze. Nie tylko Polacy, którzy od lat mieszkają w Anglii, ale też podróżujący z kraju. Wreszcie nas na to stać, żeby sobie pojechać na Wimbledon. Dwadzieścia lat temu dla większości było to niemożliwe. Obydwa kraje dzieliła przepaść finansowa.

Przypominam, że "Isia" wygrała juniorski Wimbledon w 2005 r., czyli 21 lat temu. Polska była wtedy zupełnie innym krajem, byliśmy dopiero od roku w Unii Europejskiej, a jeszcze przed wejściem do strefy Schengen, czyli do podróży za granicę potrzebne nam były paszporty. Zupełnie dwa inne światy. Teraz mamy tłumy kibiców przy samym korcie, głośno wspierają naszych zawodników. Za moich czasów było raczej milczenie, zdarzały się pojedyncze osoby z Polski na trybunach.

Wybiera się pan do Londynu na drugi tydzień Wimbledonu, czy będzie oglądał turniej na antenach Polsatu?

Będę oglądał w telewizji, niestety, nie na Wimbledonie. Ale Radwańskich reprezentuje tam godnie cała grupa: "Isia", mój wnuk Kubuś i mój szwagier Dawid Celt.



Podopieczna pana szwagra – Dawida Celta - Daria Snigur sprawiła niespodziankę w pierwszej rundzie, eliminując swą rodaczkę Elinę Switolinę. W środę czeka ją pojedynek z niżej notowaną Francuzką Leolią Jeanjean.

Nie da się ukryć, że Daria to też jest nasz team. Zobaczymy, jak jej pójdzie dalej. Ciekawie się to zapowiada.