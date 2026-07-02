To był 20. raz Świątek na Wimbledonie! Imponujący wynik Polki
Iga Świątek wygrała z Karoliną Pliskovą 6:1, 6:3 i awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. 25-latka z Raszyna zagrała niemal perfekcyjne spotkanie, pozwalając rywalce na zwycięstwo w zaledwie czterech gemach. Było to jej 20. zwycięstwo w historii występów na londyńskich kortach.
Triumfem nad byłą liderką światowych list Świątek zapewniła sobie awans do trzeciej rundy Wimbledonu. W niej zmierzy się z Alexandrą Ealą. Filipinka okazała się lepsza od Mai Joint (3:6, 6:2, 6:0).
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Okazuje się, że zwycięstwo nad Czeszką jest jeszcze bardziej wyjątkowe. To 20. triumf Świątek w historii jej występów na Wimbledonie. Profil Opta Ace wyliczył, że Raszynianka to jedna z pięciu aktywnych zawodniczek, które mają "w dorobku" po przynajmniej 20 wygranych w turniejach wielkoszlemowych. Prócz niej, podobnym sukcesem mogą się pochwalić Serena i Venus Williams, Elina Switolina oraz Madison Keys.
Prócz równych 20 w Wimbledonie, Polka ma także 24 wygrane w US Open i 26 w Australian Open. Najwięcej, rzecz jasna, zgromadziła ich podczas French Open - aż 46.
W ubiegłorocznym finale Wimbledonu Polka wygrała z Amandą Anisimovą 6:0, 6:0. Był to jej szósty tytuł wielkoszlemowy i pierwszy na kortach trawiastych.
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