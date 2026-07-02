Wimbledon: Iga Świątek - Karolina Pliskova. Relacja live i wynik na żywo

Czas na kolejny mecz Świątek na Wimbledonie 2026. W pierwszej rundzie tenisistka z Raszyna wygrała z Amerykanką Taylor Townsend, choć nie było łatwo - dość powiedzieć, że była liderka rankingu WTA pokonała rywalkę po trzysetowej batalii.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek przyznała to bez wahania. "Poczułam się wyjątkowo"

- Mecz był wymagający. Pierwszy set był naprawdę dobry, dobrze mi się grało. Czułam się swobodnie, każda decyzja była trafna, a potem Taylor trochę przyspieszyła, przestała psuć woleje i wygrywała więcej piłek. Ciężko było się temu przeciwstawić, ale mam wrażenie, że później wróciłam do swojej gry z pierwszego seta - powiedziała Świątek w rozmowie z Tomaszem Lorkiem.

Kolejną rywalką Świątek będzie doświadczona Czeszka Karolina Pliskova.

– To trudna i doświadczona zawodniczka. Lubi grać płasko, szybko serwuje, a to idealny styl na trawę. Jej wyniki świadczą o tym, że trzeba się dobrze przygotować. Dawno ze sobą nie grałyśmy, więc muszę się odpowiednio przygotować - powiedziała na antenie Polsatu Sport.

Świątek, która w Londynie broni tytułu wywalczonego przed rokiem, z Pliskovą ma bilans 3-0. Ostatni raz grały ze sobą trzy lata temu w Montrealu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Świątek - Pliskova na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport