Godzina meczu Świątek - Eala. O której Świątek gra na Wimbledonie?

Mecz Świątek po raz trzeci rozpocznie zmagania na korcie centralnym. Na otwarcie wygrała z Amerykanką Taylor Townsend 6:1, 2:6, 6:3, a w drugiej rundzie z Czeszką Karoliną Pliskovą 6:1, 6:3. Polka z Ealą ma bilans 1-1.

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W 1/8 finału zwyciężczyni zagra albo z rozstawioną z numerem 13. Włoszką Jasmine Paolini, albo z Greczynką Marią Sakkari.

Starcie Iga Świątek - Alexandra Eala odbędzie się w sobotę, 4 lipca. Będzie to pierwsze spotkanie na korcie centralnym, gdzie zmagania rozpoczną się o godzinie 14.30. Transmisja meczu w Polsacie Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 13.00 w Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go.