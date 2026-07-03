Wimbledon: Iga Świątek - Alexandra Eala. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Świątek, która regularnie podkreśla, że trawa nie jest jej ulubioną nawierzchnią, w zeszłym roku osiągnęła swój najlepszy wynik w historii startów na Wimbledonie i po raz pierwszy w karierze wygrała ten turniej. W finale rozbiła Amerykankę Amandę Anisimową 6:0, 6:0. Był to szósty wielkoszlemowy triumf w dorobku Polki.

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W pierwszej rundzie tegorocznej imprezy w Londynie 25-latka przetrwała trudne chwile i ostatecznie pokonała Taylor Townsend 6:1, 2:6, 6:3. W drugiej Iga Świątek dała już prawdziwy popis gry, wygrywając w dwóch setach z 73. w światowym rankingu Czeszką Karoliną Pliskovą 6:1, 6:3.

Teraz na Polkę czeka 32. rakieta świata, Alexandra Eala. 21-latka już w ubiegłym roku zapisała się w historii filipińskiego tenisa, zostając pierwszą zawodniczką z tego kraju, która wygrała na Wimbledonie mecz w erze open. W tym roku jeszcze bardziej wyśrubowała to osiągnięcie, stając się pierwszą Filipinką, której udało się na londyńskich kortach dojść do 3. rundy.

Eala rozpędu nabiera od ubiegłorocznego turnieju w Miami. Wówczas, zajmując 140. miejsce w rankingu, dotarła do półfinału, a po drodze pokonała m.in. Świątek i Amerykankę Madison Keys. Łącznie w trakcie kariery 10-krotnie zmierzyła się z rywalkami z najlepszej 10 rankingu. Sześć z tych meczów wygrała, a w kontekście sobotniego pojedynku z Polką wrażenie robią jej niedawne dokonania w Berlinie. Na tamtejszych kortach trawiastych również doszła do półfinału, wygrywając m.in. z wiceliderką rankingu Kazaszką Jeleną Rybakiną i Ukrainką Eliną Switoliną. W marcu w Indian Wells pokonała natomiast Amerykankę Coco Gauff.

Świątek grała z nią dwa razy. Oprócz porażki na twardych kortach w Miami, ma na koncie zwycięstwo na madryckiej "cegle". Teraz przyszedł czas na trawę. Kto będzie górą?

Gdzie obejrzeć mecz Świątek - Eala na Wimbledonie?

Starcie Iga Świątek - Alexandra Eala odbędzie się w sobotę, 4 lipca. Będzie to pierwsze spotkanie na korcie centralnym, gdzie zmagania rozpoczną się o godzinie 14.30. Transmisja meczu w Polsacie Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 13.00 w Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go.

RI, PAP