Wimbledon: Iga Świątek - Alexandra Eala. Wynik meczu. Kto wygrał?

Czas na trzeci mecz Świątek podczas Wimbledonu 2026. W trzeciej rundzie tenisistka z Raszyna zmierzy się z Alexandrą Ealą z Filipin.

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Do tej pory Świątek i Eala zmierzyły się ze sobą dwukrotnie. Bilans jest remisowy - 1:1. Która z tenisistek wygra trzecie bezpośrednie starcie i wyjdzie na prowadzenie w tym pojedynku?

Świątek podczas Wimbledonu 2026 broni mistrzowskiego tytułu. Rok temu w decydującym meczu ograła Amandę Anisimovą, pokonując Amerykankę... bez straty gema.

Świątek - Eala. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Świątek - Eala poznamy w sobotę 4 lipca. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Eala, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport