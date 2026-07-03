Wimbledon: Iga Świątek - Alexandra Eala. Wynik meczu. Kto wygrał?

Iga Świątek

Iga Świątek - Alexandra Eala to spotkanie trzeciej rundy Wimbledonu 2026. Kto wygrał mecz Świątek - Eala? Jaki był wynik meczu Świątek na Wimbledonie?

Iga Świątek podczas meczu tenisowego z rakietą w dłoni
fot. PAP
Wimbledon: Iga Świątek - Alexandra Eala. Wynik meczu. Kto wygrał?

Czas na trzeci mecz Świątek podczas Wimbledonu 2026. W trzeciej rundzie tenisistka z Raszyna zmierzy się z Alexandrą Ealą z Filipin.

 

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Do tej pory Świątek i Eala zmierzyły się ze sobą dwukrotnie. Bilans jest remisowy - 1:1. Która z tenisistek wygra trzecie bezpośrednie starcie i wyjdzie na prowadzenie w tym pojedynku?

 

Świątek podczas Wimbledonu 2026 broni mistrzowskiego tytułu. Rok temu w decydującym meczu ograła Amandę Anisimovą, pokonując Amerykankę... bez straty gema.

Świątek - Eala. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Świątek - Eala poznamy w sobotę 4 lipca. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Eala, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport
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ALEXANDRA EALAIGA ŚWIĄTEKTENISWIMBLEDON
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