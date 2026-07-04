Dramatyczny spadek Igi Świątek w rankingu WTA. Wszystko przez porażkę na Wimbledonie

W sobotę Świątek sensacyjnie odpadła z Wimbledonu. W starciu trzeciej rundy ograła ją Alexandra Eala, wygrywając w dwóch setach.

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Z racji tego, że Świątek broniła punktów za zeszłoroczny triumf, kiedy to ograła w finale bez straty gema Amandę Anisimovą, w najnowszym rankingu WTA polska tenisistka spadnie w rankingu.

Aktualnie Świątek zajmuje trzecie miejsce. Po Wimbledonie w najlepszym wypadku będzie na szóstej lokacie. Ostateczne miejsce Świątek uzależnione jest od wyników innych meczów.



Pewnym jest, że liderką rankingu WTA pozostanie Aryna Sabalenka.

Co ciekawe z Wimbledonu odpadła też już wiceliderka rankingu WTA, Jelena Rybakina.

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BS, Polsat Sport