Dramatyczny spadek Igi Świątek w rankingu WTA. Wszystko przez porażkę na Wimbledonie

Iga Świątek

Iga Świątek na etapie trzeciej rundy zakończyła zmagania w tegorocznym Wimbledonie. Tym samym polska tenisistka zanotuje solidny spadek w rankingu WTA. Wszystko przez fakt, że zawodniczka z Raszyna broniła punktów za zeszłoroczną edycję, kiedy triumfowała w tej wielkoszlemowej imprezie.

Tenisistka w białej koszulce i czapce z daszkiem trzyma rakietę tenisową podczas meczu.
fot. PAP
Iga Świątek sensacyjnie odpadła z Wimbledonu

W sobotę Świątek sensacyjnie odpadła z Wimbledonu. W starciu trzeciej rundy ograła ją Alexandra Eala, wygrywając w dwóch setach.

 

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Z racji tego, że Świątek broniła punktów za zeszłoroczny triumf, kiedy to ograła w finale bez straty gema Amandę Anisimovą, w najnowszym rankingu WTA polska tenisistka spadnie w rankingu. 

 

Aktualnie Świątek zajmuje trzecie miejsce. Po Wimbledonie w najlepszym wypadku będzie na szóstej lokacie. Ostateczne miejsce Świątek uzależnione jest od wyników innych meczów.


Pewnym jest, że liderką rankingu WTA pozostanie Aryna Sabalenka.

 

Co ciekawe z Wimbledonu odpadła też już wiceliderka rankingu WTA, Jelena Rybakina.

 

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IGA ŚWIĄTEKTENISWIMBLEDON
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