Dzień sensacji na Wimbledonie! Mistrzynie już odpadły z turnieju

Rybakina, mistrzyni Wimbledonu z 2022 roku, musiała uznać wyższość Elise Mertens. Belgijka niespodziewanie wygrała w dwóch setach, w drugiej partii rozbijając faworytkę 6:1.

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Podobny przebieg miało spotkanie Świątęk z Ealą. Obrończyni tytułu z zeszłego roku pierwszego seta, podobnie jak Rybakina, przegrała po tie-breaku. W drugiej partii reprezentantka Filipin pewnie ograła faworytkę i wygrała 6:2, sensacyjnie eliminując Świątek już na etapie trzeciej rundy.

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Rok temu Świątek wygrała Wimbledon po pokonaniu w finale Amandy Anisimovej. W decydującym meczu Polka ograła Amerykankę... bez straty gema.

Rybakina wygrała Wimbledon w 2022 roku, w finale ogrywając po trzech setach Ons Jabeur z Tunezji.

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