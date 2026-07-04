Dzień sensacji na Wimbledonie! Mistrzynie już odpadły z turnieju

Iga Świątek

Sobota to dzień wielkich sensacji na Wimbledonie. Ze zmaganiami w singlu tenisistek pożegnały się między innymi Jelena Rybakina i Iga Świątek, a więc triumfatorki poprzednich edycji tej prestiżowej imprezy.

Tenisistka w białym stroju sportowym z rakietą w ręku na tle trybun z widzami.
fot. PAP
Iga Świątek

Rybakina, mistrzyni Wimbledonu z 2022 roku, musiała uznać wyższość Elise Mertens. Belgijka niespodziewanie wygrała w dwóch setach, w drugiej partii rozbijając faworytkę 6:1.

 

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Podobny przebieg miało spotkanie Świątęk z Ealą. Obrończyni tytułu z zeszłego roku pierwszego seta, podobnie jak Rybakina, przegrała po tie-breaku. W drugiej partii reprezentantka Filipin pewnie ograła faworytkę i wygrała 6:2, sensacyjnie eliminując Świątek już na etapie trzeciej rundy.

 

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Rok temu Świątek wygrała Wimbledon po pokonaniu w finale Amandy Anisimovej. W decydującym meczu Polka ograła Amerykankę... bez straty gema.

 

Rybakina wygrała Wimbledon w 2022 roku, w finale ogrywając po trzech setach Ons Jabeur z Tunezji.

 

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IGA ŚWIĄTEKJELENA RYBAKINATENISWIMBLEDON
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