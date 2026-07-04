Świątek - Eala. Skrót meczu Wimbledonu (WIDEO)
Rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 29. Alexandrą Ealą z Filipin 6:7 (9-11), 2:6. Skrót meczu Świątek - Eala w załączonym materiale wideo.
Iga Świątek odpadła z Wimbledonu po porażce z Alexandrą Ealą
Na trzeciej rundzie Świątek poprzednio zakończyła Wimbledon w 2024 roku.
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Z Ealą zmierzyła się po raz trzeci i doznała drugiej porażki.
Tak szybkie odpadnięcie Polki oznacza, że w rankingu spadnie z trzeciego co najmniej na szóste miejsce.
Skrót meczu Świątek - Eala:
Alexandra Eala (Filipiny, 29) - Iga Świątek (Polska, 3) 7:6 (11-9), 6:2.Przejdź na Polsatsport.pl
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