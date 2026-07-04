Świątek - Eala. Skrót meczu Wimbledonu (WIDEO)

Iga Świątek

Rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 29. Alexandrą Ealą z Filipin 6:7 (9-11), 2:6. Skrót meczu Świątek - Eala w załączonym materiale wideo.

Iga Świątek w białym stroju tenisowym z rakietą w ręce, patrzy w górę.
fot. PAP
Iga Świątek odpadła z Wimbledonu po porażce z Alexandrą Ealą

Na trzeciej rundzie Świątek poprzednio zakończyła Wimbledon w 2024 roku.

 

ZOBACZ TAKŻE: Szok! Jelena Rybakina odpadła z Wimbledonu 2026. Nokaut w drugim secie

 

Z Ealą zmierzyła się po raz trzeci i doznała drugiej porażki.

 

Tak szybkie odpadnięcie Polki oznacza, że w rankingu spadnie z trzeciego co najmniej na szóste miejsce.

Skrót meczu Świątek - Eala:

Zobacz także

 

Alexandra Eala (Filipiny, 29) - Iga Świątek (Polska, 3) 7:6 (11-9), 6:2. 

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
IGA ŚWIĄTEKTENISWIMBLEDON
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek: Jestem dumna, że pokonałam rzeczy, które mi nie wychodziły
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 