Świątek - Eala. Skrót meczu Wimbledonu (WIDEO)

Na trzeciej rundzie Świątek poprzednio zakończyła Wimbledon w 2024 roku.

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Z Ealą zmierzyła się po raz trzeci i doznała drugiej porażki.

Tak szybkie odpadnięcie Polki oznacza, że w rankingu spadnie z trzeciego co najmniej na szóste miejsce.

Skrót meczu Świątek - Eala:

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Alexandra Eala (Filipiny, 29) - Iga Świątek (Polska, 3) 7:6 (11-9), 6:2.

BS, PAP