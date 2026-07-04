Wimbledon: Iga Świątek - Alexandra Eala. Relacja live i wynik na żywo

Czas na kolejny mecz Świątek na kortach Wimbledonu. Do tej pory w tegorocznej edycji Polka wygrała dwa mecze - na otwarcie pokonała Taylor Townsend, triumfując w trzech setach. W drugiej rundzie ograła natomiast Czeszkę Karolinę Pliskovą, wygrywając po dwóch setach.

- Miałam dobry timing, więc radziłam sobie z szybkimi piłkami, które Karolina potrafi grać. Na trawie zdarzają się czasem też wolniejsze zagrania, bo ta piłka "staje", ale na to byłam gotowa - tłumaczyła w rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport.

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W sobotę jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 29. Alexandra Eala z Filipin. Świątek ma z nią bilans 1-1.

25-latka z Raszyna w Wimbledonie broni tytułu. Rok temu w finale ograła Amandę Anisimovą, pokonując Amerykankę bez straty gema.

Relacja live i wynik na żywo meczu Świątek - Eala na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport