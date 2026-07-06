Tomasz Wiktorowski doprowadził Igę Świątek i jej rywalki do wielkich sukcesów! Oto one

Wiktorowski dał się poznać szerszej polskiej publiczności podczas współpracy z siostrami Radwańskimi: Urszulą oraz (od 2011 roku) Agnieszką. Drugą z nich poprowadził do życiowego sukcesu, jakim był awans do finału Wimbledonu w 2012 roku. Co więcej, Polka pod jego pieczą jeszcze dwukrotnie osiągnęła finał najbardziej prestiżowego z "Wielkich Szlemów". Tyle samo razy była także w najlepszej czwórce Australian Open.

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To jednak nie wszystko. Agnieszka Radwańska we współpracy z Wiktorowskim wygrała 10 turniejów rangi WTA, w tym kończący sezon WTA Finals w 2015 roku w Singapurze.

Po zakończeniu współpracy z Radwańską w 2018 roku, Wiktorowski zaczął trenować Olgę Danilović, jednak ich współpraca trwała zaledwie od grudnia 2019 roku do kwietnia 2020 roku.

Pod koniec 2021 roku Wiktorowski dołączył do sztabu Igi Świątek, zastępując na stanowisku Piotra Sierzputowskiego. Pod jego wodzą Polka stała się najlepszą tenisistką na świecie i prawdziwą dominatorką. Wspólnie sięgnęli po cztery wielkoszlemowe tytuły , brązowy medal igrzysk olimpijskich oraz triumf w WTA Finals.

Trzy triumfy w Rolandzie Garrosie, wygrana w US Open, zwycięstwo w "Finalsach" w Cancun (2023) i brąz w na IO w Paryżu (2024) to najważniejsze, ale nie jedyne osiągnięcia Raszynianki podczas trzyletniej współpracy z Wiktorowskim. 18 (poza WTA Finals) wygranych turniejów rangi WTA oraz seria 37 zwycięstw z rzędu, która była jednym z najdłuższych nieprzerwanych pasm triumfów w historii tenisa kobiet, to nieco mniej codzienne, ale wciąż imponujące kwestie.

4 października 2024 roku ogłoszono rozstanie "polskiego" duetu. W lipcu 2025 roku Wiktorowski został szkoleniowcem Naomi Osaki. Niedługo po rozpoczęciu współpracy Japonka osiągnęła finał turnieju WTA 1000 w Montrealu, co było jej największym sukcesem od długiego czasu. Trzy tygodnie później zameldowała się w półfinale US Open, gdzie pokonała ją Amanda Anisimova.

Na trwającym Wimbledonie Osaka już jest w ćwierćfinale, a nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. O najlepszą czwórkę powalczy z Karoliną Muchovą.

Transmisje meczów Wimbledonu można oglądać na antenach Polsatu Sport i online na platformie Polsat Box Go.

KP, Polsat Sport