Złe wieści dla Igi Świątek! Kolejny spadek w rankingu WTA

Świątek przegrała z Alexandrą Ealą w trzeciej rundzie Wimbledonu 6:7 (9), 2:6. Ta porażka oznacza, że Polka straciła ogromną liczbę punktów w rankingu WTA. W ubiegłym sezonie to właśnie ona wygrała turniej na trawiastych kortach w Londynie po zwycięstwie w finale nad Amandą Anisimową 6:0, 6:0.

Całkowita suma oczek, które 25-latka straci w najnowszym notowaniu, tuż po zakończeniu rozgrywek, to aż 1870.

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Jak się okazało, rezultaty innych meczów oraz świetna dyspozycja zawodniczek z niższych miejsc w rankingu sprawiły, że obecnie w wirtualnej klasyfikacji live Polka spadła już na siódmą lokatę. W tabeli wyprzedziła ją między innymi Karolina Muchova, która we wtorek pokonała Naomi Osakę 7:6 (4), 6:4 i awansowała do półfinału.

W najgorszym scenariuszu, jeśli do finału awansuje tenisistka z pary Marta Kostiuk - Linda Noskova, zawodniczka pochodząca z Raszyna spadnie o jeszcze jedną pozycję. Taki obrót spraw jest realny, ponieważ Ukrainka i Czeszka zagrają ze sobą w starciu ćwierćfinałowym.

Wiadomo już, że na czele tej listy pozostanie Aryna Sabalenka, drugą lokatę zachowa Jelena Rybakina, a na trzecie miejsce wskoczy Jessica Pegula albo Coco Gauff.