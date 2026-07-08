To nie koniec fatalnych wieści dla Świątek. Właśnie nadeszły kolejne

Świątek przyjechała na Wimbledon jako obrończyni tytułu sprzed roku. Niestety, nie udało jej się powtórzyć wielkiego sukcesu. Nie była tego nawet bliska. Odpadła bowiem już w trzeciej rundzie.

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Taki wynik oznacza stratę punktów w rankingach WTA i WTA Race. Ten drugi służy do wyłonienia uczestniczek kończącego sezonu turnieju WTA Finals. Bierze w nim udział osiem zawodniczek.



Pewnych udziału w imprezie jest siedem najlepszych zawodniczek w danym cyklu. Ósme miejsce może obsadzić najwyżej klasyfikowana mistrzyni Wielkiego Szlema. Warunkiem jest lokata w TOP 20 rankingu WTA.



Już przed rozpoczęciem Wimbledonu Świątek była poza czołową ósemką zestawienia WTA Race. W związku jednak z szybkim odpadnięciem z turnieju jej pozycja jeszcze się pogorszyła.



A to nie koniec złych wieści! Jej bezpośrednie rywalki radzą sobie bardzo dobrze. Coco Gauff i Karolina Muchova awansowały do półfinału londyńskiej imprezy i zmierzą się w nim ze sobą.



Obecnie Raszynianka w rankingu live plasuje się dopiero na 12. lokacie. Jej szanse na udział w WTA Finals są małe.



Przypomnijmy, że Świątek wystąpiła w pięciu poprzednich edycjach turnieju. W 2023 roku triumfowała.