Ważna informacja w sprawie przyszłości Igi Świątek. Jak poradzi sobie tym razem?

Iga Świątek

Iga Świątek, która odpadła w wielkoszlemowym Wimbledonie w trzeciej rundzie i nie obroniła tytułu wywalczonego przed rokiem, znalazła się na liście zawodniczek zgłoszonych do turnieju WTA 1000 w Toronto. Oprócz niej wystąpi też m.in. liderka światowego rankingu, Białorusinka Aryna Sabalenka.

Tenisistka w białej czapce i stroju sportowym z rakietą w ręku, patrząca w dół.
fot. PAP
Iga Świątek przygotowuje się do powrotu na kort po przerwie

Świątek po Wimbledonie zanotuje spadek na siódme lub nawet ósme miejsce w światowym rankingu. Po tym, jak odpadła na londyńskiej trawie w trzeciej rundzie, zdecydowała się na dłuższy odpoczynek i turniej w Toronto będzie pierwszą imprezą, w której zagra.

 

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W zeszłym roku Polka odpadła w Kanadzie w 1/8 finału.

 

Oprócz 25-letniej Raszynianki na grę w Toronto zdecydowały się inne tenisistki ze światowej czołówki. W Kanadzie wystąpią m.in. Sabalenka, druga na liście WTA Kazaszka Jelena Rybakina, kolejne w zestawieniu Amerykanki Jessica Pegula i Coco Gauff oraz mistrzyni French Open, Rosjanka Mirra Andriejewa.

 

„Dzikie karty” otrzymały mistrzyni imprezy z 2019 roku, Kanadyjka Bianca Andreescu oraz siedmiokrotna mistrzyni wielkoszlemowa, Amerykanka Venus Williams.

 

W Toronto zabraknie natomiast ubiegłorocznej zwyciężczyni, Kanadyjki Victorii Mboko, która zmaga się z kontuzją kolana.

 

Turniej rozpocznie się 2 sierpnia i potrwa do 13 sierpnia.

BS, PAP
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IGA ŚWIĄTEKTENISTURNIEJE ATP I WTA
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