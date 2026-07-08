Ważna informacja w sprawie przyszłości Igi Świątek. Jak poradzi sobie tym razem?
Iga Świątek, która odpadła w wielkoszlemowym Wimbledonie w trzeciej rundzie i nie obroniła tytułu wywalczonego przed rokiem, znalazła się na liście zawodniczek zgłoszonych do turnieju WTA 1000 w Toronto. Oprócz niej wystąpi też m.in. liderka światowego rankingu, Białorusinka Aryna Sabalenka.
Świątek po Wimbledonie zanotuje spadek na siódme lub nawet ósme miejsce w światowym rankingu. Po tym, jak odpadła na londyńskiej trawie w trzeciej rundzie, zdecydowała się na dłuższy odpoczynek i turniej w Toronto będzie pierwszą imprezą, w której zagra.
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W zeszłym roku Polka odpadła w Kanadzie w 1/8 finału.
Oprócz 25-letniej Raszynianki na grę w Toronto zdecydowały się inne tenisistki ze światowej czołówki. W Kanadzie wystąpią m.in. Sabalenka, druga na liście WTA Kazaszka Jelena Rybakina, kolejne w zestawieniu Amerykanki Jessica Pegula i Coco Gauff oraz mistrzyni French Open, Rosjanka Mirra Andriejewa.
„Dzikie karty” otrzymały mistrzyni imprezy z 2019 roku, Kanadyjka Bianca Andreescu oraz siedmiokrotna mistrzyni wielkoszlemowa, Amerykanka Venus Williams.
W Toronto zabraknie natomiast ubiegłorocznej zwyciężczyni, Kanadyjki Victorii Mboko, która zmaga się z kontuzją kolana.
Turniej rozpocznie się 2 sierpnia i potrwa do 13 sierpnia.Przejdź na Polsatsport.pl