Za Świątek nieudany występ w Wimbledonie 2026. Polka, która broniła mistrzowskiego tytułu z 2025 roku, w tej edycji odpadła już na etapie trzeciej rundy. Tenisistka z Raszyna przegrała w dwóch z Alexandrą Ealą z Filipin.

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Taki wynik oznacza, że Polka zanotuje spadek w rankingu WTA. Istnieje również ogromne prawdopodobieństwo, że Świątek nie zagra w tym roku w turnieju WTA Finals.

Aktualnie Polka przebywa na wakacjach w gronie najbliższych, czym pochwaliła się na swoim instagramowym koncie. Zobacz, jak Świątek spędza wakacje.

Iga Świątek na wakacjach 2026:

Iga Świątek na wakacjach! Zobacz, jak wypoczywa polska gwiazda (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

Polsat Sport